Komenda Miejska Policji w Szczecinie poszukuje zaginionej Malwiny Olejniczak. Czternastolatka ma 155 cm wzrostu, włosy koloru blond. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczynki. Istnieje bowiem zagrożenie dla jej życia.

Malwina wyszła z domu w piątek o godz. 7:27 i wsiadła do autobusu linii 59 w kierunku centrum miasta. Do szkoły jednak nie dotarła. Rodzice po powrocie do mieszkania stwierdzili, że nie ma córki - przekazała Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Czternastolatka mieszka przy ul. Paproci w Szczecinie. Ma 155 cm wzrostu, włosy koloru blond była ubrana w długą kurtkę do kolan koloru jasnoniebieskiego, szare sztruksy.

Jeżeli ktokolwiek widział dziewczynkę, prosimy o natychmiastowy kontakt pod numerem 112. Istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia dziewczynki - dodała Gembala.