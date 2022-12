​W związku z wysoką zachorowalnością na grypę i inne choroby wirusowe zmieniają się zasady odwiedzin pacjentów szpitala wojewódzkiego w Szczecinie - poinformował rzecznik prasowy placówki. Wprowadzono m.in. zakaz odwiedzin przez dzieci do 12. roku życia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po analizie sytuacji związanej z wysokim poziomem zachorowalności na grypę i inne choroby wirusowe dyrekcja szpitala wojewódzkiego w Szczecinie podjęła decyzję o zmianie zasad odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalu. Nowe, bardziej restrykcyjne reguły były konsultowane m.in. z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych i zakaźnikami - poinformował w piątek rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Tomasz Owsik-Kozłowski.

Wprowadzono zakaz odwiedzin przez dzieci do 12. roku życia. Pozostali zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przez wejściem do oddziału oraz do noszenia maseczki ochronnej w trakcie pobytu u chorego.

Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw Covid-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być każdorazowo określone przez lekarza kierującego oddziałem, np. w przypadku tzw. wizyt pożegnalnych - przekazał w piątek Owsik-Kozłowski.

Jak przekazano, w sali chorych w tym samym czasie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca jednego pacjenta. Wizyta nie powinna trwać dłużej, niż 20 minut. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się również w innych wyznaczonych miejscach w oddziale.

Całkowity zakaz odwiedzin obowiązuje w salach chorych, w których hospitalizowani są pacjenci zakażenia wirusami: SARS-CoV-2, grypy, RSV.

Odwiedziny pacjentów przebywających w SPWSZ w Szczecinie odbywają się codziennie w godzinach od 15.00 do 18.00.

Zmiany obowiązują od 30 grudnia do odwołania. Dotyczą one pacjentów szpitala wojewódzkiego hospitalizowanych zarówno przy ul. Arkońskiej, jak i w Zdunowie.