Województwo zachodniopomorskie jest krajowym liderem w produkcji zielonej energii. Odnawialne źródła pozwalają wyprodukować około 5 tysięcy gigawatogodzin energii elektrycznej. Stanowi to ponad 82 procent energetycznego zapotrzebowania regionu i jest najlepszym wynikiem w Polsce.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych rośnie, rejony nadmorskie są liderem. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego /

Do końca września 2021 r. łączna moc instalacji OZE na Pomorzu Zachodnim przekroczyła 2000 MW, co stanowi prawie 1/5 mocy zainstalowanej w kraju.

To dane z najnowszej Karty OZE, czyli karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu i ciepła. W raporcie uwzględniono dane według stanu na koniec III kwartału 2021 r. Na "energetycznej mapie" Pomorza Zachodniego widać coraz więcej wiatraków i farm fotowoltaicznych, przybywa tzw. mikroinstalacji, które zapewniają energię gospodarstwom domowym i małym firmom.

Pomorze Zachodnie jest liderem ekologii, od lat produkujemy najwięcej zielonej energii w Polsce. Mimo wprowadzonych przez rząd ograniczeń dotyczących budowy farm wiatrowych i wyraźnego spowolnienia po 2016 roku, instalacji OZE przybywa. We wrześniu ubiegłego roku łączna moc instalacji przekroczyła 2000 megawatów, co stanowi 18,5 procenta mocy zainstalowanej w kraju - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorskie znakomicie wykorzystuje warunki naturalne. Na północy, zwłaszcza nad samym morzem najmocniej wieje. Moc elektryczna instalacji OZE na Pomorzu Zachodnim wynosiła (na dzień 30 września 2021 r.) dokładnie 2001 MW. Dla porównania - w Wielkopolsce 1211 MW, a w Kujawsko-Pomorskiem 1161 MW. Te dwa regiony zajmują kolejne miejsca na podium krajowego rynku zielonej energii.

Energia z OZE pokrywa ponad 82% zapotrzebowania regionu na prąd. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego /

W ubiegłym roku w naszym województwie powstało 21 nowych instalacji, nie licząc mikroinstalacji, w tym 15 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 13,7 MW, 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 14,8 MW i jedna biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW.

Najwięcej energii z OZE powstaje w pasie nadmorskim: w powiecie sławieńskim, kołobrzeskim i kamieńskim. W rankingu gmin też prowadzą te nadmorskie: gmina wiejska Darłowo, Malechowo i Postomino. Najwięcej prądu i ciepła z biomasy pozyskuje gmina Szczecin, a z fotowoltaiki - gmina miejska Wałcz.

Pomimo pandemii w 2021 roku utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych. Na Pomorzu Zachodnim osiągnęły one łączną moc 174,8 MW, co oznacza wzrost o 62 procent. W całej Polsce fotowoltaika przekroczyła już 4800 MW. A wzrost - rok do roku - wyniósł 59 proc.

Karta OZE WZ powstała dzięki współpracy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERTATOR SA i URE oraz na podstawie danych GUS.