​Blisko 1200 działek zostanie przejętych pod budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Największa drogowa inwestycja ostatnich lat ma już wydane wszelkie pozwolenia. Mogą więc ruszać procedury wykupowania działek, na których powstanie droga ekspresowa.

Rusza procedura odszkodowawcza za działki pod budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina. / GDDKiA Szczecin /

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla wszystkich trzech odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu S6 o łącznej długości 49 km. Na podstawie tych decyzji przyszli wykonawcy, którzy zostaną wybrani w prowadzonych obecnie przetargach, będą mogli rozpocząć roboty budowlane. Mogą też ruszyć procedury odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.

Teraz powołani przez wojewodę rzeczoznawcy będą musieli oszacować wartość działek. Na całym odcinku planowanej obwodnicy to dokładnie 1168 działek W przypadku 850 nieruchomości właścicielom będzie przysługiwać odszkodowane. Pozostałe działki to grunty Skarbu Państwa.

Na odcinku prawie 50 km mamy bardzo mało działek zabudowanych. Tylko jedna działka jest zamieszkała, ją też obejmą procedury odszkodowawcze - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przetargi na wybór wykonawców, którzy wykonają inwestycje, ruszyły w grudniu ubiegłego roku. Postępowania budzą duże zainteresowanie firm wykonawczych. Dotychczas, w ramach procedury przetargowej, na wszystkie trzy zadania wpłynęło ponad 1 600 pytań wykonawców. Wszelkie wątpliwości wymagają na tym etapie szczegółowego wyjaśnienia, aby uniknąć problemów podczas trwania budowy. W II kwartale tego roku poznamy oferty wykonawców.

Kolejnym etapem będzie badanie i weryfikacja ofert. Będą musiały zostać dokładnie sprawdzone, aby wybrać najkorzystniejsze z nich. Termin zakończenia procedur będzie zależał również od tego, czy oferenci skorzystają z prawa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowania przetargowe będą również podlegały kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Finałem będzie podpisanie umów, które jest planowane w IV kwartale tego roku.

Wykonawcy będą mieli za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane. Dla odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police terminy realizacyjne będą takie, jak dla standardowych odcinków drogowych. Dlatego tu zakończenie prac jest planowane w 2028 roku.

Zachodnia Obwodnica Szczecina w całości powinna być gotowa w 2032 roku. / GDDKiA Szczecin /

Odcinek Police - Goleniów z tunelem pod Odrą będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu o długości 5 km. Zakładamy, że kierowcy z tego odcinka skorzystają w 2032 roku.

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenie ruchu, na istniejącej trasie tworzą się spowolnienia i zatory drogowe. Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic.

Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu zmniejszy się kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.