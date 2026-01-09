Do groźnego wypadku doszło w piątek rano na jednej z głównych ulic Gliwic (Śląskie). Dwie kobiety zostały potrącone przez samochód osobowy, gdy przechodziły przez przejście dla pieszych. Obie trafiły do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

/ Policja Gliwice / Facebook

Do wypadku doszło w piątek około godziny 6:00 na ulicy Chorzowskiej w Gliwicach.

Dwie kobiety razem przechodziły przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych, gdy zostały potrącone przez nadjeżdżający samochód osobowy. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Obie poszkodowane kobiety zostały przetransportowane do szpitala. Jak wynika z najnowszych informacji, jedna z nich miała już zostać wypisana do domu

Policjanci ustalają dokładny przebieg oraz przyczyny tego groźnego zdarzenia.