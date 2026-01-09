Poważna awaria kolejowa w Katowicach. Utrudnienia dla pasażerów w części aglomeracji mogą potrwać nawet do popołudnia.

/ Shutterstock

Pasażerowie kolei w Katowicach i okolicach muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, najprawdopodobniej doszło do przepalenia sieci trakcyjnej w rejonie katowickiego dworca.

Z tego powodu do Katowic dojeżdżają jedynie pociągi z Katowic-Ligoty. Ruch kolejowy z pozostałych kierunków - od Chorzowa-Batorego, Sosnowca oraz Mysłowic został całkowicie wstrzymany.

Ponadto dwa pociągi zatrzymały się w miejscach, gdzie z powodu wysokiej skarpy oraz pobliskiego ogrodzenia pasażerowie nie mogli wysiąść.

W tym przypadku konieczne jest użycie lokomotyw spalinowych, aby te składy mogły dojechać do Katowic.

Honorowanie biletów

Z powodu utrudnień bilety Kolei Śląskich są honorowane w pojazdach Transportu GZM. Oznacza to, że pasażerowie mogą korzystać z autobusów i tramwajów bez dodatkowych opłat.

Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać nawet do godzin popołudniowych.

Służby pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem normalnego ruchu kolejowego. Pasażerowie są proszeni o śledzenie komunikatów i planowanie podróży z wyprzedzeniem.



