61-letni mężczyzna został skazany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie na 9 lat więzienia za wykorzystanie seksualne 12-letniej córki swojej partnerki oraz za znęcanie się nad jej 10-letnim synem. Matka dzieci ma spędzić w więzieniu 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oskarżycielem publicznym w tej sprawie była Prokuratura Okręgowa w Koszalinie i to jej rzeczniczka prasowa prok. Ewa Dziadczyk poinformowała w środę o zakończeniu procesu i wyroku, jaki zapadł we wtorek przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.

Jak podała prok. Dziadczyk, 61-latek został skazany na karę łączną 9 lat pozbawienia wolności za kilkukrotne obcowanie płciowe z 12-letnią córką swojej partnerki oraz za znęcanie się nad jej 10-letnim synem.

Matka dzieci skazana została za ułatwienie oskarżonemu popełnienia zarzucanych mu czynów w ten sposób, że wiedząc, że do zdarzeń takich dochodzi, wbrew szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia przestępstw na szkodę pozostających w jej pieczy dzieci, nie przeciwstawiła się zachowaniom oskarżonego i dopuszczała do popełnienia przez niego przestępstw na szkodę jej dzieci. Matce sąd wymierzył karę łączną 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała prok. Dziadczyk.

Ponadto wobec 61-latka sąd orzekł zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz wykonywania działalności związanej wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad małoletnimi na 15 lat.

Na matkę dzieci sąd nałożył 10-letni zakaz wykonywania działalności związanej wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad małoletnimi oraz 5-letni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi synem i córką.

Wyrok nie jest prawomocny.

Do przestępstw wobec małoletnich dochodziło przez ponad pół roku, w okresie między 2021 a 2022 r. w jednej z podkoszalińskich wsi.