Ewakuacja dzieci z przedszkola nr 10 w Kołobrzegu. Na pobliskiej budowie przy ul. Okopowej znaleziony został pocisk artyleryjski.

W Kołobrzegu znaleziono pocisk artyleryjski / zdj. ilustracyjne / Jerzy Muszyński / PAP

W piątek rano podczas prac na budowie przy ul. Okopowej w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie) został znaleziony pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej.

O znalezisku policję poinformował kierownik budowy. Pocisk ma ok. 40 cm długości. Jeszcze dziś mają go bezpiecznie zabrać zawiadomieni saperzy - powiedziała podkom. Karolina Seemann z kołobrzeskiej policji.

Dodała, że to decyzją dyrekcji pobliskiego Przedszkola nr 10, ewakuowanych zostało z placówki blisko 100 dzieci.

Powiadomieni o potencjalnym zagrożeniu rodzice zabrali je do domów.