"W trybie natychmiastowym do pełnienia dyżurów w górach skierowany został śmigłowiec 3.SLTr z Powidza" - poinformował w sobotę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wsparcie wojska jest pokłosiem awarii śmigłowca TOPR. Szczególnie teraz warto więc kierować się wzmożoną ostrożnością, wychodząc w góry, by przez zwykłą głupotę i brak wyobraźni nie angażować służb. TPN informuje, że szlaki są w wielu miejscach mokre, błotniste i śliskie. W wyższych partiach gór dalej zalega śnieg. IMGW natomiast wydał pomarańczowe alerty dotyczące burz.

Szef MON o wsparciu dla TOPR-u / TOPR/MON//Władysław Kosiniak-Kamysz, X /

Wojsko ze wsparciem dla TOPR

Podczas ćwiczeń Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odbyły się w czwartek, doszło do awarii jednego z silników śmigłowca ratowniczego typu Sokół. Maszyna musiała awaryjnie lądować na trawiastym lotnisku Aeroklubu Nowy Targ. Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów i dwóch ratowników. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

W sobotę minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że "w trybie natychmiastowym" do pełnienia dyżurów w górach skierowany został śmigłowiec 3.SLTr z Powidza.

"Wojsko będzie pomagać TOPR do czasu, gdy awaria śmigłowca zostanie usunięta. Zapewnienie bezpieczeństwa jest naszym wspólnym obowiązkiem" - napisał w komunikacie.

/ TOPR/MON//Władysław Kosiniak-Kamysz, X /

Ślisko, mokro, wietrznie. TPN o warunkach na górskich szlakach

Wybierając się w ten weekend w góry, należy zachować szczególną ostrożność - przede wszystkim ze względu na burze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał m.in. dla Małopolski ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami . Pomarańczowe alerty dla powiatu tatrzańskiego obowiązują aktualnie do niedzieli do godz. 07:30, ale sytuacja pogodowa - szczególnie w górach - jest dynamiczna i mogą one zostać przedłużone.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego obowiązuje aktualnie do niedzieli do godz. 07:30 / IMGW / Materiały prasowe

Tatrzański Park Narodowy ostrzega natomiast, że w partiach leśnych szlaki są w wielu miejscach mokre, błotniste i śliskie - szczególnie na kamieniach oraz w miejscach zacienionych. Dodatkowo, dziś i jutro ma wiać silny wiatr.

TPN informuje także, że w wyższych partiach Tatr, powyżej około 1900m n.p.m, zwłaszcza po stronie północnej i w zacienionych żlebach, zalega jeszcze miejscami śnieg. Jest on twardy i zmrożony. Przejście przez takie płaty śniegu bez odpowiedniego sprzętu zimowego (raki, czekan, kask) oraz umiejętności prawidłowego posługiwania się nim, grozi niebezpiecznym w skutkach poślizgnięciem i upadkiem z wysokości.