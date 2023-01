​Szczeciński amfiteatr wybrany najlepszą "Przestrzenią publiczną" w Polsce. Zmodernizowany Teatr Letni zwyciężył w konkursie Property Design Awards, który obejmował inwestycje ukończone w minionym roku.

Teatr Letni zwyciężył dzięki głosom internautów oraz pracy jury konkursowego. / Urząd Miasta Szczecin /

Konkurs Property Design Awards po raz siódmy wyróżnił unikalne inwestycje oraz najlepsze projekty komercyjne i publiczne, które zostały oddane do użytku do końca 2022 roku. Teatr Letni zwyciężył dzięki głosom internautów oraz pracy jury konkursowego.

Podczas uroczystej gali 4 Design Days 2023 w Katowicach statuetkę odebrała Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

To wielki sukces Szczecina, a Teatr Letni im. Heleny Majdaniec to jeden z najpiękniejszych plenerowych obiektów artystycznych w Polsce. Wyróżnienie w konkursie Property Design Awards 2023 to potwierdzenie, że architektura i design Amfiteatru są na najwyższym poziomie. Tym bardziej cieszę się i mam wielką satysfakcję, że możemy organizować wydarzenia kulturalne w miejscu tak pięknie zaprojektowanym i otoczonym wspaniałą przyrodą - mówi Anna Lemańczyk.

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec pokonał tak mocnych rywali, jak: teren zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku, Rynek w bydgoskim Starym Fordonie, Plac Pięciu Rogów w Warszawie i nowy plac zabaw w Łazienkach Królewskich.

Szczeciński Amfiteatr to jeden z najnowocześniejszych - pod względem funkcjonalnym, technologicznym i akustycznym tego typu teatrów w Europie. To także największa scena wydarzeń artystycznych w Szczecinie w sezonie letnim.

Decyzja o przebudowie kilkudziesięcioletniego obiektu została podjęta przez władze miasta w 2015 roku. Projekt modernizacji stworzyło, wyłonione w ramach konkursu, biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu, które posiada bogate doświadczenie w różnych sektorach, realizując m.in. wielkoskalowe projekty komercyjne, wysokiej klasy budynki mieszkalne, obiekty kultury, edukacyjne, hotele, projekty logistyczne i infrastrukturalne.

Teatr obecnie jest przystosowany do przyjęcia 2,7 tys. gości, pod w pełni zadaszoną widownią. W pierwszym sezonie artystycznym Teatru Letniego na scenie wystąpiło prawie 1000 Artystów, m.in. Dawid Podsiadło, Ralph Kamiński, Monika Brodka, Daria Zawiałow, zespół Kult, Golec Orchestra, których podziwiało ok. 70 tysięcy osób.

Taras Teatru Letniego jest codziennie otwarty dla mieszkańców i turystów. A w maju, wraz ze startem sezonu artystycznego, w Teatrze Letnim Szczecińska Agencja Artystyczna uruchomi możliwość zwiedzania obiektu.