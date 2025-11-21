Na boisku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie stanął basen ogrodowy napełniony zimną wodą. Za zgodą rodziców ponad dwustu uczniów wzięło udział w szkolnym morsowaniu.

Uczniowie morsują przed szkołą / Marcin Bielecki / PAP

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie pojawił się ogrodowy basen, który napełniono wodą o temperaturze około 4 stopni Celsjusza. Właśnie tam, w kontrolowanych warunkach i pod okiem nauczycieli, odbyło się szkolne morsowanie.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczniów, którzy wcześniej przeszli obowiązkową rozgrzewkę.

Pokonywanie słabości pod kontrolą

Organizator akcji, dyrektor szkoły Krzysztof Ponikowski, podkreśla, że inicjatywa ma na celu nie tylko hartowanie ciała, ale także ducha.

Dzieci lubią challenge, czyli pokonywanie swoich słabości. Często te wyzwania są dla nich niezdrowe i szkodliwe, ale ten jest bardzo zdrowy, bezpieczny, motywujący i pod kontrolą – powiedział dyrektor.

Zainteresowanie morsowaniem z roku na rok rośnie. W tym roku na liście uczestników znalazło się aż 245 uczniów, podczas gdy w poprzedniej edycji było ich 170.

Bezpieczne morsowanie i dodatkowe atrakcje

Podczas szkolnego morsowania nie obowiązywał minimalny czas przebywania w wodzie, jednak maksymalny limit wynosił trzy minuty.

W tym czasie dziecko się nie wychłodzi, nie ma niebezpieczeństwa, że się przeziębi czy dostanie hipotermii – zapewnił Krzysztof Ponikowski.

Do akcji dołączyli także uczniowie z innych szkół. Po wyjściu z lodowatej wody na uczestników czekało rozstawione na boisku jacuzzi, w którym mogli się ogrzać.

W szkole od kilku lat funkcjonuje Międzyszkolny Klub Morsów, który zrzesza ponad 70 członków. Klubowicze spotykają się dwa razy w tygodniu na wspólne morsowanie w Jeziorze Głębokim.

Inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a szkolne morsowanie na boisku to kolejny dowód na to, że dzieci chętnie podejmują zdrowe wyzwania.