​To zupełna nowość w Szczecinie. Na cmentarzu w Wielgowie ustawiona została "zniczodzielnia". To specjalne miejsce, gdzie można zostawić do powtórnego wykorzystania szklane znicze czy za darmo wypożyczyć narzędzia.

Zamiast wyrzucać klosze wypalonych zniczy można przynieść je do "zniczodzielni". / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

"Zniczodzielnia" została ustawiona tuż przy wejściu na cmentarz. Zakład Usług Komunalnych wyposażył ją w konewki, szczotki, grabki i haczki. Każde z tych narzędzi zostało oznaczone pomarańczową farbą. Koszt zakupu materiałów wyniósł ponad 3 tysiące złotych. To na razie pilotaż.

Po kilku dniach od ustawienia regału zaczęły się na nim pojawiać znicze czy sztuczne kwiaty. Są dostępne dla każdego do powtórnego wykorzystania. Wystarczy dokupić jedynie wkład i można ustawiać przy grobie. W momencie, gdy na grobie wypali się znicz, zamiast wyrzucać szklany pojemnik do kosza, można go również odstawić na regał.

Prosimy o to, by przy wypożyczane narzędzia odkładać na swoje miejsce. Jeśli pilotażowa "zniczodzielnia" spełni swoją funkcję i nie będzie niszczona, na pozostałych cmentarzach pojawiały się będą podobne regały - mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych.