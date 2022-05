Rekordowa liczba osób ubiega się w Szczecinie o lokal komunalny z programu "Mieszkanie za remont". Pozwala on wynająć mieszkanie komunalne na preferencyjnych zasadach w zamian za zainwestowanie w jego remont. W ciągu pierwszych 4 miesiący tego roku wydano już 100 takich lokali.

Program “Mieszkanie za remont” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Szczecina. / ZBiLK w Szczecinie /

Zainteresowanie programem “Mieszkanie za remont" nie słabnie. W pierwszych miesiącach tego roku odnotowano rekordową liczbę wniosków od mieszkańców, którzy chcieliby w ten sposób zamieszkać w końcu “na swoim".

Tylko w pierwszych czterech miesiącach wpłynęło 350 wniosków w tej sprawie, a 100 rodzin otrzymało lokale do remontu - to prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Duże zainteresowanie programem wynika z wielu czynników. Wśród nich m.in.: szybujące ceny najmu na wolnym rynku, droższe kredyty mieszkaniowe, sytuacja związana z wojną na Ukrainie i napływ do Polski uchodźców z tego kraju. Poza tym nasz program ma wiele zalet: oferta jest różnorodna, zasady najmu są przejrzyste, a czynsz stosunkowo niski. Dodatkowym walorem jest możliwość zdobycia dofinansowania do wykonania w lokalu łazienki i ogrzewania - tłumaczy Sylwia Rogulska, zastępca dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Program “Mieszkanie za remont" działa w Szczecinie od 10 lat. Jest skierowany do pełnoletnich mieszkańców Szczecina, którzy nie mają swojego mieszkania i żyją z rodzicami lub wynajmują mieszkanie na wolnym rynku, a ich zarobki mieszczą się w określonych widełkach.

Program jest regularnie modyfikowany zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Ostatnio, w ramach “Programu Małych Ulepszeń", wprowadzono możliwość uzyskania dofinansowania na wydzielenie łazienki, łazienki z wc i ogrzewania w wysokości do 40 tys. zł.

Czas, w którym mieszkaniec powinien wykonać remont lokalu, wynosi 8 miesięcy, a z pozwoleniem na budowę rok. Średni koszt remontu, w podstawowym zakresie, to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie wykonywania prac nie naliczamy czynszu. Podczas remontu płaci się tylko za zużyte media: prąd, gaz i woda. Zasadnicza umowa najmu jest podpisywana po wykonanym remoncie. Liczymy się z tym, że na każdym etapie mogą wyniknąć jakieś nieprzewidziane sytuacje. Zawsze staramy się pomagać najemcy i wspólnie szukać rozwiązania danego problemu - mówi Barbara Wrzos, zastępca dyrektora ZBiLK ds. inwestycji.

Od 2012 roku z Programu skorzystało już ponad 2 tysiące rodzin. Co ciekawe, do tej pory ZBiLK nie odnotował przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę, który wyremontował go na swój koszt lub dewastacji takiego mieszkania. Wręcz przeciwnie, takie rodziny należą do rzetelnych najemców, którzy płacą w terminie czynsz i dbają o swoje mieszkanie.

Aktualne oferty mieszkań są na stronie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Lista proponowanych mieszkań w zamian za remont obejmuje obecnie 130 pozycji. Znajdują się na niej lokale położone w różnych rejonach miasta. Przy każdej ofercie są dostępne zdjęcia i szczegółowa informacja na temat mieszkania w tym zakres i przybliżony koszt remontu, wysokość czynszu, adres budynku, w którym mieszkanie się znajduje.