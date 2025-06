Jedna poszkodowana osoba i 127 interwencji - to bilans szkód, które wyrządziła nawałnica, która przechodzi przez województwo zachodniopomorskie. Grzmi m.in. w miejscowościach takich Gryfino, Chojna, Myślibórz i Szczecin. Jak informuje reporter RMF FM, strażacy interweniowali w regionie 127 razy. Jedna osoba jest poszkodowana. Superkomórka burzowa daje się we znaki jednak w całej zachodniej i centralnej Polsce. Aktualnie zbliża się do Poznania.

Superkomórka burzowa przechodzi nad Polską; zdj. poglądowe / Shutterstock Niebezpiecznie w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba ranna W Zachodniopomorskiem interwencje służb są związane głównie z powalonymi drzewami i zerwanymi liniami energetycznymi. Najwięcej zgłoszeń dotyczy powiatu gryfińskiego. W miejscowości Cedynia drzewo spadło na lokal gastronomiczny. Jedna osoba jest poszkodowana. Z kolei w miejscowości Mętno Małe na budynek spadło drzewo, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy pracują również w miejscowości Klicko - tam wiatr zerwał część dachu budynku mieszkalnego. Superkomórka burzowa przesuwa się w kierunku centrum Jak poinformowała po godz. 21 Sieć Obserwatorów Burz śledząca burzowy radar, niebezpiecznie będzie m.in. w Poznaniu. Superkomórka przeszła już m.in. również nad Grodziskiem Wielkopolskim. Już wcześniej ostrzeżenia IMGW przed burzami zostały wydane niemal dla całego kraju. Obowiązują alerty 1. i 2. stopnia. Nocą z czwartku na piątek burze i opady deszczu przejdą z zachodu na wschód, najgroźniejsze na północy i południu, z wiatrem do 100 km/h i ulewnym deszczem. Zobacz również: Pierwszy most zniszczony przez powódź gotowy. Bielice świętują