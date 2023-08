Pochodzący z epoki brązu skarb trafił do muzeum w Kołobrzegu. Wykonane z brązu ozdoby oraz gotowe do przetopienia bryłki tego stopu zostały odkryte przypadkiem, na terenie strumienia niedaleko Sidłowa w powiecie Świdwińskim w Zachodniopomorskiem. Po konserwacji i przebadaniu znaleziska przez historyków można te bezcenne eksponaty oglądać na muzealnej wystawie.

Pochodzący z epoki brązu skarb trafił do muzeum w Kołobrzegu. / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu /

Tak starego eksponatu kołobrzeskie muzeum do tej pory nie miało w swoich zbiorach. Wykonane z brązu przedmioty pochodzą, według szacunków historyków, z epoki brązu. Mają około 3,5 tysiąca lat.

Zostały odkryte przypadkiem, w wysychającym strumieniu w lesie w 2021 roku. W kolejnym roku archeolodzy przy wsparciu Lasów Państwowych przeszukali teren. Wydobyli ze stanowiska masywną brązową obręcz - naszyjnik ważący aż 0,937 kg, małą bransoletę ze zwężającymi się końcami oraz bryłki surowca brązowego o zróżnicowanej wielkości i wadze, jest ich łącznie 20.

Ewidentnie te przedmioty zostały schowane, bo ktoś się czegoś bał. Albo ktoś to ukradł i schował. Ale nie możemy też wykluczyć tego, że była to celowo złożona ofiara - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. To znalezisko rozpala wyobraźnię archeologów. Ponad kilogram brązu był w tam tych czasach wart krocie.

Aż trudno znaleźć porównanie pokazujące jak wielki był to w tamtych czasach majątek. To tak jakby ktoś miał prywatny odrzutowiec - mówi Aleksander Ostasz.

Depozyt jest datowany na starszą część II okresu epoki brązu, to jest na lata około 1700-1500 p.n.e. / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu /

Brązowy skarb z Sidłowa zaliczany jest do ozdób typu Turyngia. Podobny naszyjnik znaleziono w Polsce na początku XX wieku w miejscowości Mirosławice, gm. Strzelno, w województwie kujawsko-pomorskim. Nigdy jednak przedmiotów z kultury unietyckiej, bo to ją reprezentuje znalezisko, nie odkryto tak daleko na północ. Znalezisko jest unikatowe. Depozyt jest datowany na starszą część II okresu epoki brązu, to jest na lata około 1700-1500 p.n.e.

Skarb z Sidłowa można oglądać w Muzeum Miasta Kołobrzeg, które jest filią Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. / Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu /

Ja nigdy nie sądziłem, że w tym okresie, na tych terenach byli ludzie, którzy potrafili wytwarzać przedmioty z brązu i mieli je w posiadaniu. To pokazuje, że nie były to leśne dzikusy, tylko zaawansowana cywilizacja - dodaje dyrektor Ostasz.

