We wtorek trzy kolejne osoby usłyszały zarzut udziału w bójce, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). W sumie aresztowanych w tej sprawie zostało już siedem osób. Wciąż jednak poszukiwana jest osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem 23-latka.

We wtorek prokurator przeprowadził czynności z kolejnymi trzema zatrzymanymi osobami. Wszystkim przedstawiono zarzut udziału w bójce.

We wtorek decyzją sądu aresztowane zostały dwie osoby. W środę odbędzie się posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania kolejnego zatrzymanego. W sprawie aresztowanych zostało łącznie siedem osób - przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Wciąż poszukiwana jest osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem 23-latka. Policja zna jej tożsamość.

Jak poinformowała prokuratura, przeprowadzono sekcję zwłok ofiary. Jej wyniki będą znane w ciągu dwóch dni.

Nocna bójka w Szczecinku

Do nocnej bójki z udziałem co najmniej kilkunastu osób doszło w nocy z soboty na niedzielę w centrum Szczecinka. W wyniku tego zdarzenia trzech młodych mężczyzn około północy trafiło do szpitala. Dwóch po opatrzeniu opuściło placówkę, trzeciemu lekarze nie zdołali uratować życia. 23-latek zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników.

Jak w niedzielę poinformowała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że bójka z udziałem młodych mężczyzn była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej ze wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały tam wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku około 20 lat.