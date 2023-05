​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla części woj. zachodniopomorskiego. Alert dotyczy pięciu powiatów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami wydane zostało dla pięciu powiatów: drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 st. C, przy gruncie do minus 2 st. C" - przekazał w piątek IMGW.