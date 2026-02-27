Ryczałt energetyczny od 1 marca 2026 roku będzie wyższy - stawka świadczenia wzrasta bowiem do 336,16 zł. W skali roku daje to ponad 4 tys. zł wsparcia na rachunki za prąd. Co ważne - dodatek nie należy się każdemu. Wyjaśniamy krok po kroku, kto może liczyć na dodatek do energii w 2026 roku, jak wygląda wniosek o ryczałt energetyczny i kiedy ZUS wypłaci pieniądze.
- Ryczałt energetyczny 2026. Od kiedy obowiązuje nowa stawka?
- Kto może otrzymać dodatek do energii 2026?
- Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny 2026?
Od 1 marca 2026 r. dodatek do prądu będzie wynosił 336,16 zł (do 28 lutego - 312,71 zł miesięcznie).
W praktyce oznacza to 4033,92 zł rocznie (licząc 12 miesięcy od marca 2026 r.). To realne wsparcie dla domowego budżetu, zwłaszcza przy rosnących kosztach energii.
Ryczałt energetyczny to stałe świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków na energię elektryczną w gospodarstwie domowym.
Podstawą prawną jest ustawa o kombatantach z 24 stycznia 1991 r. Wysokość świadczenia na dany rok ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w komunikacie publikowanym w Monitor Polski. To właśnie ten dokument decyduje o ostatecznej kwocie, a nie sam wskaźnik waloryzacji.
Dlaczego kwota nie wynika wprost z 5,3 proc. waloryzacji? Wielu seniorów próbowało samodzielnie przeliczyć podwyżkę, mnożąc 312,71 zł przez 5,3 proc. Jednak mechanizm ustalania świadczenia nie polega na prostym działaniu matematycznym. Ostateczną wysokość ryczałtu energetycznego określa komunikat urzędowy, a ZUS wypłaca dokładnie taką kwotę, jaka została w nim wskazana. Dlatego od marca 2026 r. obowiązuje 336,16 zł miesięcznie.
Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem dla wszystkich emerytów. Otrzymają go wyłącznie osoby posiadające określony status. Uprawnieni do dodatku to:
- kombatanci, osoby represjonowane, osoby działające na rzecz niepodległości Polski
- żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach czy batalionach budowlanych
- wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych (jeśli pobierają emeryturę lub rentę)
- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych
Prawo do świadczenia może być dziedziczone przez małżonka. Kluczowe znaczenie ma decyzja administracyjna potwierdzająca status, a nie wysokość dochodu.
Świadczenie nie przysługuje:
- osobom bez statusu kombatanta lub osoby represjonowanej
- seniorom bez odpowiedniej decyzji administracyjnej
- osobom niespełniającym warunków ustawy
Warto pamiętać, że sam fakt pobierania emerytury z ZUS nie daje prawa do ryczałtu.
Dodatek do prądu 2026 nie jest uzależniony od sytuacji finansowej. Nie obowiązuje żaden próg dochodowy.
Oznacza to, że nie trzeba przedstawiać rachunków za prąd i wykazywać dochodów. Świadczenie wypłacane jest w pełnej kwocie każdej osobie spełniającej ustawowe warunki. Ryczałt nie jest też opodatkowany.
Osoby, które już otrzymują świadczenie, nie muszą składać nowego wniosku. Podwyższona kwota zostanie wypłacona automatycznie od marca 2026 r.
Natomiast osoby ubiegające się o świadczenie po raz pierwszy muszą złożyć wniosek o ryczałt energetyczny 2026 na formularzu ZUS-ERK.
Dokument można:
- złożyć w dowolnej placówce ZUS
- wysłać pocztą
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia, np. decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenie właściwego organu wojskowego.
Kiedy ZUS wypłaci pieniądze? Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą - w tym samym terminie i na to samo konto (lub przekazem pocztowym).
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku gdy prawo do świadczenia przysługiwało wcześniej, możliwe jest także wyrównanie za poprzednie miesiące.
Warto podkreślić, że ryczałt energetyczny 2026 to stałe świadczenie wynikające z ustawy o kombatantach. Nie należy go mylić z czasowymi programami osłonowymi czy bonami energetycznymi, które funkcjonują na odrębnych zasadach.
Ryczałt energetyczny 2026 wynosi 336,16 zł miesięcznie od 1 marca 2026 r., co daje ponad 4 tys. zł rocznie wsparcia. Świadczenie nie zależy od dochodu, ale przysługuje wyłącznie określonym grupom - głównie kombatantom, osobom represjonowanym oraz ich małżonkom.
Aby otrzymać dodatek do energii 2026, trzeba mieć potwierdzony status i - w przypadku nowych osób - złożyć wniosek o ryczałt energetyczny 2026 w ZUS. Bez wniosku pieniądze nie zostaną przyznane.