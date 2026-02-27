Ryczałt energetyczny od 1 marca 2026 roku będzie wyższy - stawka świadczenia wzrasta bowiem do 336,16 zł. W skali roku daje to ponad 4 tys. zł wsparcia na rachunki za prąd. Co ważne - dodatek nie należy się każdemu. Wyjaśniamy krok po kroku, kto może liczyć na dodatek do energii w 2026 roku, jak wygląda wniosek o ryczałt energetyczny i kiedy ZUS wypłaci pieniądze.

Ryczałt energetyczny wyższy od 1 marca / Shutterstock

Ryczałt energetyczny 2026. Od kiedy obowiązuje nowa stawka?

Kto może otrzymać dodatek do energii 2026?

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny 2026?

Od 1 marca 2026 r. dodatek do prądu będzie wynosił 336,16 zł (do 28 lutego - 312,71 zł miesięcznie).

W praktyce oznacza to 4033,92 zł rocznie (licząc 12 miesięcy od marca 2026 r.). To realne wsparcie dla domowego budżetu, zwłaszcza przy rosnących kosztach energii.

Ryczałt energetyczny 2026 - czym jest?

Ryczałt energetyczny to stałe świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków na energię elektryczną w gospodarstwie domowym.

Podstawą prawną jest ustawa o kombatantach z 24 stycznia 1991 r. Wysokość świadczenia na dany rok ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w komunikacie publikowanym w Monitor Polski. To właśnie ten dokument decyduje o ostatecznej kwocie, a nie sam wskaźnik waloryzacji.

Dlaczego kwota nie wynika wprost z 5,3 proc. waloryzacji? Wielu seniorów próbowało samodzielnie przeliczyć podwyżkę, mnożąc 312,71 zł przez 5,3 proc. Jednak mechanizm ustalania świadczenia nie polega na prostym działaniu matematycznym. Ostateczną wysokość ryczałtu energetycznego określa komunikat urzędowy, a ZUS wypłaca dokładnie taką kwotę, jaka została w nim wskazana. Dlatego od marca 2026 r. obowiązuje 336,16 zł miesięcznie.

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem dla wszystkich emerytów. Otrzymają go wyłącznie osoby posiadające określony status. Uprawnieni do dodatku to:

kombatanci, osoby represjonowane, osoby działające na rzecz niepodległości Polski

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach czy batalionach budowlanych

wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych (jeśli pobierają emeryturę lub rentę)

wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych

Prawo do świadczenia może być dziedziczone przez małżonka. Kluczowe znaczenie ma decyzja administracyjna potwierdzająca status, a nie wysokość dochodu.

Ryczałt energetyczny 2026. Komu nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje:

osobom bez statusu kombatanta lub osoby represjonowanej

seniorom bez odpowiedniej decyzji administracyjnej

osobom niespełniającym warunków ustawy

Warto pamiętać, że sam fakt pobierania emerytury z ZUS nie daje prawa do ryczałtu.

Dodatek do prądu 2026 nie jest uzależniony od sytuacji finansowej. Nie obowiązuje żaden próg dochodowy.

Oznacza to, że nie trzeba przedstawiać rachunków za prąd i wykazywać dochodów. Świadczenie wypłacane jest w pełnej kwocie każdej osobie spełniającej ustawowe warunki. Ryczałt nie jest też opodatkowany.

Wniosek o ryczałt energetyczny 2026 - czy trzeba składać nowy?

Osoby, które już otrzymują świadczenie, nie muszą składać nowego wniosku. Podwyższona kwota zostanie wypłacona automatycznie od marca 2026 r.

Natomiast osoby ubiegające się o świadczenie po raz pierwszy muszą złożyć wniosek o ryczałt energetyczny 2026 na formularzu ZUS-ERK.

Dokument można:

złożyć w dowolnej placówce ZUS

wysłać pocztą

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia, np. decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Kiedy ZUS wypłaci pieniądze? Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą - w tym samym terminie i na to samo konto (lub przekazem pocztowym).

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku gdy prawo do świadczenia przysługiwało wcześniej, możliwe jest także wyrównanie za poprzednie miesiące.

Ryczałt energetyczny 2026 a inne formy wsparcia

Warto podkreślić, że ryczałt energetyczny 2026 to stałe świadczenie wynikające z ustawy o kombatantach. Nie należy go mylić z czasowymi programami osłonowymi czy bonami energetycznymi, które funkcjonują na odrębnych zasadach.

Ryczałt energetyczny 2026 - podsumowanie

Ryczałt energetyczny 2026 wynosi 336,16 zł miesięcznie od 1 marca 2026 r., co daje ponad 4 tys. zł rocznie wsparcia. Świadczenie nie zależy od dochodu, ale przysługuje wyłącznie określonym grupom - głównie kombatantom, osobom represjonowanym oraz ich małżonkom.

Aby otrzymać dodatek do energii 2026, trzeba mieć potwierdzony status i - w przypadku nowych osób - złożyć wniosek o ryczałt energetyczny 2026 w ZUS. Bez wniosku pieniądze nie zostaną przyznane.