Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała decyzję środowiskową dla budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków Airport - poinformowała w piątek rzeczniczka tej instytucji Ada Słodkowska-Łabuzek. Według władz portu otwiera to drogę do ubiegania się o pozwolenia na budowę.

Samolot na krakowskim lotnisku / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Droga administracyjna i środowiskowa projektu trwała od 2017 roku, a postępowanie toczyło się m.in. przed Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i sądami. Co dalej?

Jak poinformował Kraków Airport w komunikacie, pozytywnej dla lotniska decyzji środowiskowej na wniosek inwestora został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Droga otwarta, ale bardzo długa

Władze lotniska podkreśliły, że w ciągu ostatniego półtora roku wykonano ze strony Kraków Airport ogromną pracę, by zakończyć ten etap przygotowań do budowy nowej drogi startowej.

Nie oznacza to jednak, że jutro rozpocznie się tak długo wyczekiwana budowa, bo przed nami kolejne etapy postępowania administracyjnego - zapowiedział prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.

Jak wyjaśnił, wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej otwiera drogę do wznowienia prowadzonego przez Małopolski Urząd Wojewódzki postępowania na wydanie decyzji ZRIL (Zezwolenie na Realizację Inwestycji w zakresie Lotniska użytku publicznego). Dla Kraków Airport oznacza to konieczność zaktualizowania i przekazania Wojewodzie Małopolskiemu projektu nowej drogi startowej.

Według prezesa treść decyzji środowiskowej, która liczy blisko 300 stron, w pierwszej kolejności będzie szczegółowo analizowana i na jej podstawie oraz na podstawie wytycznych przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki, zostanie określony zakres modyfikacji dokumentacji projektowej, który jest niezbędny do jej aktualizacji. Wtedy także ogłoszony będzie harmonogram dalszych prac.

W tym roku władze Kraków Airport zaplanowały dalsze przygotowanie tej strategicznej inwestycji do realizacji, tj. wybór nowego wykonawcy dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonawca budowy mógłby zostać wybrany za dwa lata, a pierwszy etap budowy drogi o długości 1800 metrów mógłby być gotowy jesienią 2029 r.; droga ta przyjmowałaby już większość samolotów lądujących i startujących w Krakowie. Kolejne dwa etapy i wydłużenie drogi do docelowych 2800 metrów zaplanowano na lata 2029-2031.

Klimczak: Kierunek jest jasny

Raport Środowiskowy dla budowy nowej drogi startowej potrzebny do wydania decyzji środowiskowej został złożymy RDOŚ w Krakowie przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice w 2017 roku. W 2018 roku postępowanie zostało przeniesione do RDOŚ w Kielcach, który w 2019 roku wydał decyzję środowiskową. Po odwołaniu od niej sprawa toczyła się przed Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a następnie przed WSA i NSA, by w 2022 r. ponownie wrócić do RDOŚ Kielce i rozpocząć procedurę od nowa z kolejnym raportem środowiskowym przygotowanym przez MPL. W grudniu ubiegłego roku postępowanie tuż przed wydaniem decyzji powróciło do krakowskiego RDOŚ.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak odnosząc się do wydania decyzji RDOŚ ocenił, że otwiera ona drogę do kolejnych etapów administracyjnych, w tym uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.

"Przed portem jeszcze prace formalne, ale kierunek jest jasny - rozwój i zwiększanie możliwości portu. Znaczenie krakowskiego lotniska rośnie z roku na rok" - napisał Klimczak na portalu X.