​Nowy dom dla olbrzymiej piranii coraz bliżej. Do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) dotarły już części nowego akwarium dla 40-letniej Kaśki. Poprzedni zbiornik pękł, a wielką rybę, dumę muzeum, trzeba było ewakuować.

Nowe akwarium dla Kaśki dotarło w kawałkach. / Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu /

Do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu dotarło nowe i większe akwarium dla wielkiej piranii. Na miejsce przyjechało w częściach. Ściany akwarium są już ze sobą sklejone, ale do przeprowadzki zostały jeszcze 2-3 tygodnie. Teraz trzeba czekać, aż klej porządnie zwiąże.

Akwarium będzie dźwigało 40 ton wody w środku. Musi być pancerne, szczelne i stabilne, a tego nie da się zrobić w dwa dni - mówi Lech Trawicki, dyrektor muzeum.

Po uszczelnieniu akwarium trzeba będzie przygotować wodę i wyposażyć zbiornik. Dekoracji w środku wielu nie będzie, ale ryba będzie miała na czym zawiesić oko. Na tylnej ścianie ma się pojawić tapeta w rośliny.

Akwarium pomieści 40 ton wody. / Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu /

Pirania gigant cierpliwie czeka na przeprowadzkę w zbiorniku dostarczonym przez strażaków. Na szczęście pirania dobrze znosi pobyt w tymczasowym pojemniku. Potrafi zachlapać podłogę, demonstrując dobre samopoczucie. Pływa w normalnej pozycji. Przez pierwsze dwa dni baliśmy się o nią, bo kładła się na dnie na boku, udając flądrę, ale teraz już zachowuje się normalnie. I co najważniejsze - je - dodaje dyrektor Trawicki.

Nowy zbiornik będzie gotowy za 2-3 tygodnie. / Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu /

Kasia to najprawdopodobniej najstarsza ryba żyjąca w niewoli. To paku czarnopłetwy, największy przedstawiciel rodziny piraniowatych. Podczas przenosin Kasia ma zostać zważona, ale najprawdopodobniej przekroczyła już 20 kg i to jeszcze nie jest jej ostatnie słowo. Paku potrafią dorastać do metra długości i 40 kg wagi.

Muzeum chce zgłosić 40-letnią Kasię do Księgi Rekordów Guinnessa.