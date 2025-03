W ciągu dnia, jak informuje IMGW, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na południu i południowym zachodzie Polski mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W Karpatach prognozowana suma opadów do około 7 mm.

Wysoko w Tatrach opady śniegu i możliwe burze. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to około 5 cm.

Temperatura maksymalna 10 st. C; 12 st. C na wschodzie, nad morzem oraz w rejonach podgórskich, około 14 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie kraju.

Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południu również zmienny. W czasie burz w górach wiatr porywisty.