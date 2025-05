Czy czas podróży ze Szczecina do Świnoujścia skróci się do 15 minut? Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska twierdzi, że jest to możliwe. W rozmowie z Business Insider Polska tłumaczy, że rozwiązaniem jest przeprawa drogowo-kolejowo-rowerowa przez Zalew Szczeciński.

Latarnia w Świnoujściu (zdj. arch.) / Shutterstock Pomysł dotyczy stworzenia drogi dwukierunkowej dla ruchu osobowego, ale miałaby tam być także ścieżka rowerowa, a także mogłyby być składy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - tłumaczy w rozmowie z Business Insider Polska prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.

Przeprawa przebiegałaby przez Zalew Szczeciński, przez jego najwęższy fragment i skróciłaby podróż autem ze Świnoujścia do centrum Szczecina do 30 min. A jeśli byłyby tam składy SKM, to trasę można by pokonać nawet w 15 czy 20 min — wylicza. Jak miałaby wyglądać estakada? Według Agatowskiej przebiegałaby przez płytki obszar zalewu, na którym nie pływają duże statki. Prezydent Świnoujścia tłumaczy też, że inwestycja ma w założeniu ożywić turystykę, a w związku z tym musiałaby zawierać most zwodzony. Jego podnoszenie dawałoby możliwość przepłynięcia np. jachtom. Kiedy mogłaby powstać nowa przeprawa przez Zalew Szczeciński? Myślenie o realizacji tego projektu w perspektywie dekady jest całkiem realne - oceniła w wywiadzie prezydent Świnoujścia. Zasugerowała również, że inwestycja mogłaby zostać zrealizowana we współpracy ze stroną niemiecką. Zobacz również: ​Zderzenie statków na Zalewie Szczecińskim. Są poszkodowani