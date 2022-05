Kilkadziesiąt muzeów, galerii i zabytkowych budynków włącza się w 16. Europejską Noc Muzeów w Szczecinie. Otworzą się na zwiedzających w sobotę wieczorem. Muzealnicy namawiają, by wtedy nie spać, tylko zwiedzać.

Tegoroczna Europejska Noc Muzeów jest już 16. edycją wydarzenia. To okazja, by za darmo zwiedzić muzea czy galerie, które otwierają swoje drzwi w nietypowych dla tych instytucji porach. Spośród atrakcji, jakie czekają w ramach Nocy Muzeów w Szczecinie, wybraliśmy najciekawsze.

13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2

W Domu Kultury "13 Muz" w ramach Europejskiej Nocy Muzeów będzie można zwiedzić trzy galerie, w tym jedną dla najmłodszych odbiorców sztuki:

Galeria Foyer: "Malarstwo uczniów klas III" Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie / Wystawa czynna w godz. 18-23,

Galeria Jedna Druga: Łukasz Surowiec - Wszystko czego Ci trzeba / Wystawa czynna w godz. 18-23,

/ Wystawa czynna w godz. 18-23, Galeria Tworzę się: "Emocje na miarę!" / Wystawa czynna w godz. 18:00-20:30. W Galerii Tworzę się odbędą się także oprowadzania po wystawie: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00.

Wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny.

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego

Muzeum zaprasza do zwiedzania wystaw. Goście będą mieli wyśmienitą okazję, by zapoznać się z barwnym i przebogatym światem minerałów, skał oraz prehistorycznych kreatur "zaklętych w kamieniu".

Na zwiedzających czeka również nie lada atrakcja w postaci nowej wystawy okazów z kolekcji śp. Beaty Zielińskiej, znanej szczecińskiej kolekcjonerki. Podziwiać będzie można m.in. przepiękne agaty, jaspisy, kalcyty oraz wiele innych mineralnych cudów natury.

Zwiedzającym udostępnione będą również stanowiska multimedialne i interaktywne, np. gra edukacyjna "Wybrane surowce Polski", fotoplastykon ze zdjęciami minerałów w 3D, a także jedyna w swoim rodzaju gablotka z minerałami fluorescencyjnymi.

Wystawy Muzeum Geologicznego US będzie można zwiedzać w godzinach 18-22.

Teatr Współczesny w Szczecinie, Wały Chrobrego 3

Wyjątkowa propozycja przygotowana przez Teatr Współczesny w Szczecinie w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. Po spektaklu SPARTAKUS. Miłość w czasach zarazy odbędzie się oprowadzanie z autorem scenografii, Danielem Rycharskim. Główna część scenografii spektaklu powstała z materiałów pozyskanych od rolników z kilku mazowieckich oraz zachodniopomorskich wsi, a w pracach nad jej elementami udział wzięło stowarzyszenie osób LGBT+ Lambda Szczecin oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Stobno. Obiekty rolnicze, setki ręcznie wykonanych, krepinowych kwiatów czy dożynkowe postaci chłopa i baby to tylko niektóre elementy scenerii, o powstaniu których opowie Rycharski.

Zapisy (tylko dla osób z biletem na sobotni spektakl) telefoniczne lub mailowo: 91 489 23 23 / bow@wspolczesny.szczecin.pl. Liczba miejsc: 20.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wizyta w Zamku przeniesie widzów w świat dawnego Pomorza - z najsłynniejszą szczecińską czarownicą Sydonią von Borck, rycerzami, legendami, obrzędami, najznamienitszymi książęcymi dworzanami oraz rzemieślnikami.

Od godziny 18 do 24 będzie możliwe bezpłatne zwiedzanie wszystkich wystaw stałych i czasowych. Dostępne będą: Cela Czarownic, Zbrojownia, Szczecińskie historie prawdziwe i zmyślone, Gabinet Lubinusa, Rajskie Owoce, Na pańskich stołach i w kredensach, Kabinet 2.0.

Między godziną 18 a 20 oraz 22 a 24 można będzie wykonać pamiątkowe historyczne selfie, w trzech postaciach - dworskiej, rycerskiej i magicznej.

Od godziny 18 do 21 bezpłatnie udostępniona zostanie także najwyższa zamkowa galeria - na wieży kościoła zamkowego. To wyjątkowa okazja obejrzeć stamtąd zachód słońca.

Morskie Centrum Nauk

Z okazji Europejskiej Nocy Muzeów obiekt rozświetli iluminacja, której czas emisji zostanie specjalnie przedłużony do północy. Jednocześnie od godziny 21 do 24 będzie można zwiedzać obiekt. W związku z tym, że budynek jest terenem budowy, uczestników będą obowiązywały specjalne zasady bezpieczeństwa. Korzystając z okazji, że uczestnicy będą musieli nosić kaski proponujemy, by przynieśli swoje latarki czołówki, które umieszczą na kaskach.

Przewodnicy - specjaliści MCN opowiedzą, co będzie się mieściło w poszczególnych pomieszczeniach. Trasa zwiedzania obejmie między wejście na najwyższy poziom budynku - taras. Stąd podziwiać można nocną panoramę Szczecina, Wały Chrobrego, marinę i port.

Zwiedzanie MCN odbywać się będzie w grupach dziesięcioosobowych zgodnie z regulaminem zwiedzania zatwierdzonym przez firmę ERBUD, przepisami BHP (kaski ochronne, kamizelki). Budynek MCN mogą odwiedzić osoby pełnoletnie, które wyślą zgłoszenie na maila: biuro@centrumnauki.eu wraz z informacją, w jakich godzinach chcą zwiedzać Centrum.

Muzeum Techniki i Komunikacji

Podczas Nocy Muzeów po raz pierwszy zostanie pokazana kolekcja samochodów Stoewer. Muzeum Techniki i Komunikacji posiada osiem tych szczecińskich aut - najstarsze wyprodukowano w 1913, najmłodsze w 1939 r. Najstarszy Stoewer - C2 pochodzi z 1913 r.

Liczba gości, którzy mogą jednocześnie przebywać w muzeum, jest ograniczona ze względu na remont.

Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy

MNS-CDP proponuje działania dodatkowe - warsztaty - w dwóch przestrzeniach: na pl. Solidarności i w sali edukacyjnej/magazynie otwartym.

Sala edukacyjna/magazyn otwarty:

W sali edukacyjnej zostaną przygotowane trzy stacje z różnymi zabawami i zadaniami, w których będą mogli wziąć udział rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

Na pl. Solidarności zostaną przygotowane trzy stacje: malowanie twarzy uczestnikom zabawy, rysowanie kolorową kredą odpowiedzi na pytanie "Co to jest szczęście?", wypełnianie kolorowanek kredkami przy stolikach.

Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum Tradycji Regionalnych

Na dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych przy Staromłyńskiej 27 wystąpi grupa miłośników kultury barokowej METRUM. Pokaz rozpocznie się o godzinie 19.00, zespół opowie o sobie, a następnie zatańczy trzy tańce barokowe. Następnie każdy będzie miał okazję przyjrzeć się z bliska ich przepięknym strojom i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z członkami grupy.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

"Zrób sobie selfie z królem"

W 2017 roku do Muzeum Narodowego w Szczecinie trafiło 5 figur wielkości naturalnej, przedstawiających władcę lokalnego wodzostwa z Kamerunu wraz ze świtą. Figury poddane zostały konserwacji i pokazane zostaną podczas Nocy Muzeów w przestrzeni wystawy "W afrykańskiej wiosce".



"Do czego służył ten przedmiot?"

Podczas Nocy Muzeów Dział Etnografii Pomorza serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zabawie, która będzie polegała na odgadnięciu przeznaczenia prezentowanego obiektu muzealnego.

Będzie trzeba przypatrzeć się prezentowanemu przedmiotowi i spróbować zgadnąć, jaką funkcję niegdyś on pełnił. Propozycję można napisać na karteczce i przykleić do tablicy.



Wśród osób, które trafnie odgadną funkcję przedmiotu oraz wśród autorów najoryginalniejszej odpowiedzi rozlosowane zostaną upominki.



Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Policja udostępni tego wieczoru do zwiedzania zabytkowy gmach komendy przy ul. Małopolskiej 47.

Zwiedzanie odbędzie się w czterech turach, o godz. 18, 19, 20 i 21. Każda z grup może liczyć maksymalnie 40 osób.