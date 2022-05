Stadiony, urzędy, teatry a nawet zajezdnie miejskiej komunikacji. W sumie ponad 200 miejsc będzie można odwiedzić podczas tegorocznej Nocy Muzeów w stolicy i okolicy. Impreza odbędzie się już w najbliższą sobotę (14 maja).

Prezydent Rafał Trzaskowski prezentuje tegoroczną ofertę Nocy Muzeów / Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXXX

202 placówki w całej Warszawie przygotowały ofertę na najbliższą Noc Muzeów, która odbędzie się w sobotę 14 maja. W programie także bogata oferta wydarzeń plenerowych, specjalne linie muzealne i wydłużony czas kursowania transportu miejskiego. Prezydent Rafał Trzaskowski prezentował tegoroczną ofertę w zajezdni MZA przy ul. Stalowej, którą też będzie można odwiedzić w sobotnią noc.

/ Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXXX

Podobnie, jak w latach poprzednich w Nocy Muzeów nie biorą udziału tylko muzea czy miejsca kojarzone z kulturą, ale też te nieoczywiste i często na co dzień niedostępne. W sobotę będzie można wybrać się na spacer po ruinach Radiostacji Babice w Lesie Bemowskim czy zwiedzić zakamarki kina Iluzjon. Przy pl. Defilad działać będzie interaktywna instalacja przenosząca w świat sztuki, dzięki której każdy uczestnik będzie mógł swoje zdjęcie zobaczyć w formie znanego obrazu.

Dla tych, którzy wolą uczestniczyć w Nocy Muzeum bez wychodzenia z domu jest oferta online. 20 instytucji przygotowało specjalny, wirtualny program. Będzie można wirtualnie zwiedzić Fabrykę Wedla, pospacerować po budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy odbyć wycieczkę po Muzeum Powstania Warszawskiego.

Noc Muzeów po ukraińsku

Tegoroczna Noc Muzeów będzie także okazją do wspólnego spędzenia czasu z gośćmi z Ukrainy, którzy są w wielu warszawskich domach.

- Z myślą o nich zaplanowano informator także w języku ukraińskim, a 34 placówki przygotowały specjalny program, np. oprowadzanie po Muzeum Warszawy w języku ukraińskim, czy nocne malowanie w Muzeum Łazienki Królewskie – zapowiada wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.

Komunikacja miejska podczas Nocy Muzeów

Podczas Nocy Muzeów inaczej będą też kursowały pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego. Niektóre autobusy i tramwaje później niż zwykle zjadą do zajezdni. I tak, autobusy linii 105, 111, 116, 180, 190, 517 i 527 będą jeździły do godz. 2:30. Od 19:00 do 1:00 pasażerów zabiorą co ok. 10 minut, a po godz. 1:00 – co ok. 15 minut. Będą też dodatkowe kursy linii N13, N24, N25 i N32, a wiele tras autobusów nocnych obsłużą większe niż zazwyczaj wozy.

Pełną listę placówek i wydarzeń znajdziecie na stronie warszawa19115.pl