W Krakowie inaczej niż w innych miastach w kraju, Noc Muzeów odbędzie się tradycyjnie dzień wcześniej, bo z piątku na sobotę. 18 edycja krakowskiej nocy muzeów już 13 maja. Weźmie w niej udział ponad 50 instytucji kultury i muzeów a tegoroczna edycja skupiona będzie na uchodźcach z Ukrainy - jej hasło to "Moc Muzeów dla Ukrainy".

W Krakowie Noc Muzeów odbędzie się już 13 maja, głownie po to, by mieszkańcy i turyści z innych miast mogli zobaczyć krakowskie muzea a potem także muzea w innych miastach. Kraków posiada bardzo bogatą kolekcję muzealną - mówi Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Cytat Głównie zależy nam na tym, by ludzie się spotykali, rozmawiali, dyskutowali. Przede wszystkim mamy wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi, oferta dla dzieci jest bardzo zróżnicowana, poprzez czytanie bajek w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, warsztaty w muzeum geologii, czy też noc kreatywności w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, zwiedzanie wystawy co robi zdjęcie w Muzeum Fotografii. Zachęcamy też do zwiedzania wystaw stałych czy czasowych, np. otwieramy wystawę w Muzeum Fotografii, ale też np. "Jacek Malczewski romantyczny", która będzie w Muzeum Narodowym, czy w muzeum na Wawelu pierwsze artefakty i zbiory w skarbcu koronnym - dodaje dyrektor wydziału.

"Moc Muzeów dla Ukrainy" ma zachęcić do udziału także Ukraińców. W trakcie inauguracji zagra orkiestra kameralna składająca się z muzyków polskich i ukraińskich.

Oprowadzanie po muzeach będzie się odbywało również w języku ukraińskim, na część wydarzeń będzie trzeba się wcześniej zarejestrować. Koszt zwiedzania to symboliczna złotówka. Organizatorzy szacują, że krakowskie instytucje podczas tego wydarzenia może odwiedzić nawet 150 tysięcy osób.

Na zakończeniu, około północy na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wypuszczone zostaną balony w kolorach niebiesko-żółtych jako symbol przyjaźni i sympatii w stronę naszych ukraińskich braci. Chcemy, żeby to było ekologiczne, dlatego balony zostaną wypuszczone na specjalnych sznurkach, by te balony można było potem bezpiecznie sprowadzić na ziemię - mówi Olesiak.

Noc muzeów osiągnie pełnoletniość

Wracamy do świata żywych, czyli po przerwie spowodowanej pandemią wracamy do tradycyjnej organizacji, wreszcie się spotykamy i to jest bardzo istotne - mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

Cytat Mamy wiele zbiorów pochodzących z terenów dzisiejszej Ukrainy i dlatego specjalnie wystawimy takie artefakty - dodaje Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Wśród wielu wydarzeń które warto obejrzeć są między innymi: