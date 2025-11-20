Popieramy wszelkie wysiłki na rzecz pokoju, ale pamiętajmy, że to Europa jest obecnie głównym wspierającym Ukrainę, tak finansowo, jak i wojskowo - powiedział minister Radosław Sikorski przed posiedzeniem ministrów UE w Brukseli. Każdy plan zakończenia wojny w Ukrainie musi uzyskać poparcie zarówno samej Ukrainy, jak i Europy - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Radosław Sikorski (z lewej), Kaja Kallas (w środku) / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że Europa jest obecnie głównym wsparciem Ukrainy - zarówno finansowo, jak i wojskowo.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że bezpieczeństwo Europy zależy od sposobu zakończenia wojny w Ukrainie.

Sikorski odniósł się do medialnych doniesień o 28-punktowym planie USA na zakończenie wojny, podkreślając, że Europa powinna być włączona w te decyzje.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zaznaczyła, że każdy plan zakończenia wojny musi uzyskać poparcie zarówno Ukrainy, jak i Europy.

Sikorski: Domagamy się włączenia w te decyzje

Jak mówił Radosław Sikorski, "bezpieczeństwo Europy będzie zwiększone lub zmniejszone w rezultacie sposobu zakończenia tej wojny".

Szef MSZ odniósł się też do pytania o medialne doniesienia dotyczące 28-punktowego planu USA w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Oczywiście jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje. No i moim zdaniem to nie zdolność do obrony ofiary powinna być ograniczona, tylko zdolność agresora do agresji - powiedział.

Pytany, co jeszcze może zrobić Unia Europejska, by zniechęcić Rosję do aktów dywersji, odparł, że ma nadzieję na "mocny 20. pakiet sankcji" wobec tego kraju.

Rosyjska gospodarka już szwankuje w rezultacie utraty najlepszego dla niej europejskiego rynku dla swojej energii. Dzisiaj musi ropę, gaz sprzedawać z dyskontem, a i stała się importerem benzyny. Natomiast nie powinniśmy pozwalać na to ryzyko ekologiczne na Bałtyku, jakim jest flota złomu (flota cieni - red.). I też to jest proceder, który finansuje wojnę Putina - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski o zakupach dla Ukrainy

Sikorski powiedział, że jego resort do końca roku przekaże 100 mln dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy i zakup amerykańskiej broni.

Szef MSZ zapowiedział, że środki pomogą sfinansować zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy w ramach programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Sikorski o aktach dywersji w Polsce

Sikorski zapowiedział, że przekaże ministrom spraw zagranicznych krajów UE szczegóły na temat aktów dywersji na polskiej kolei. Zauważył, że ataki ze strony Rosji eskalowały i tym razem sabotażyści chcieli spowodować obrażenia i śmierć polskich obywateli.

Sikorski zapowiedział, że atak ze strony Rosji nie pozostanie bez kary, a polskie służby wiedzą, kto jest za niego odpowiedzialny. Akty dywersji na kolei świadczą o ewidentnej intencji spowodowania ofiar w ludziach, to bardzo poważna eskalacja ze strony Rosji - podkreślił.

Szef MSZ przyznał, że oczekuje od UE reakcji na poziomie politycznym, ale też służb państw UE, które muszą się wymieniać rzetelnymi i precyzyjnymi informacjami co do metod stosowanych przez stronę rosyjską.

Kallas: Aby plan mógł zadziałać...

Każdy plan zakończenia wojny w Ukrainie musi uzyskać poparcie zarówno samej Ukrainy, jak i Europy - mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych.

Jako Europejczycy zawsze opowiadaliśmy się za trwałym i sprawiedliwym pokojem, i cieszymy się z wszelkich wysiłków zmierzających do jego osiągnięcia. Oczywiście, aby jakikolwiek plan mógł zadziałać, musi mieć wsparcie Ukraińców i Europejczyków - powiedziała Kallas.

Podkreśliła, że nie słychać o żadnych ustępstwach ze strony Rosji. Gdyby Rosja naprawdę chciała pokoju, mogłaby zgodzić się na bezwarunkowe zawieszenie broni już jakiś czas temu, podczas gdy znów jesteśmy świadkami bombardowań ludności cywilnej. 93 proc. rosyjskich celów to infrastruktura cywilna. Mam na myśli szkoły, szpitale, budynki mieszkalne, (które Rosja atakuje - red.) po to, aby zabić wielu ludzi i spowodować jak najwięcej cierpienia - powiedziała.

Trump ma plan zakończenia wojny?

Amerykańska stacja NBC News, powołując się na wysokie rangą źródło w administracji USA, podała w środę, że prezydent Donald Trump wcześniej w tym tygodniu poparł 28-punktowy plan zakończenia wojny w Ukrainie. NBC News poinformowała, że plan był po cichu opracowywany w ostatnich tygodniach przez czołowych przedstawicieli amerykańskich władz oraz był konsultowany z wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem i przedstawicielami władz Ukrainy.

Natomiast według źródła zbliżonego do rządu Ukrainy i europejskiego urzędnika zaznajomionego z tą sprawą Ukraina nie brała udziału w opracowywaniu planu. Kijów został poinformowany o zarysach projektu, ale nie o szczegółach, Ukrainy nie poproszono też o wkład w ten projekt - przekazały te osoby.

Według mediów plan zakłada m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a według amerykańskiego serwisu Axios - także uznanie rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu przez USA.