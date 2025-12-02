Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w tamtejszym parku. W związku ze zbrodnią zatrzymany został młody mężczyzna. Trwa jego przesłuchanie.

/ Shutterstock

W poniedziałek w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki były rozczłonkowane - potwierdza w rozmowie z dziennikarką RMF FM prokurator Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Jeszcze wczoraj został zatrzymany do tej sprawy podejrzewany o dokonanie tej zbrodni młody mężczyzna. Obecnie z udziałem tej osoby prowadzone są czynności policji. Odbywają się obecnie w komendzie miejskiej policji w Słupsku. Na jutro są zaplanowane czynności prokuratorskie - przekazał nam prokurator Wnuk.

W środę prokuratura ma ujawnić więcej szczegółów na temat tej makabrycznej zbrodni.

Radio Gdańsk, powołując się na nieoficjalne źródła, podało, że znalezione zwłoki należą do 31-letniego Mateusza D., którego zaginięcie przed tygodniem zgłosiła rodzina.