To była nietypowa akcja strażników miejskich z Kołobrzegu. Ruszyli na pomoc mężczyźnie, który utknął w pojemniku na papierowe odpadki. By go wyciągnąć, strażnicy musieli użyć drabiny.

Mężczyzna utknął w pojemniku na odpadki głębokim na 3 metry. / Straż Miejska w Kołobrzegu / Mężczyzna nie był w stanie sam wydostać się z pojemnika ustawionego przy ulicy Chopina w Kołobrzegu. Jak wyjaśnił strażnikom, często nocował w pojemniku na posortowany papier, a trafiające tam kartony zapewniały mu dobra izolację przed zimnem. Tym razem miał pecha. Okazało się, że pojemnik został świeżo opróżniony. Kosz, którego znaczna część wpuszczona jest w ziemię okazał się pułapką. Mężczyzna nie był w stanie sięgnąć do wylotu, który znajdował się na wysokości 3 metrów. Uwięziony w środku długo wołał o pomoc. Usłyszał go dopiero jeden z okolicznych mieszkańców, który wynosił śmieci. To on wezwał pomoc. Mężczyzna długo wołał o pomoc, usłyszał go dopiero wyrzucający odpadki mieszkaniec. / Straż Miejska w Kołobrzegu / Na miejsce przyjechał patrol straży miejskiej. Wyposażeni w drabinę strażnicy pomogli wydostać się ofierze ze środka. Łatwo nie było, otwór wlotowy z trudnością pomieścił drabinę i dorosłego mężczyznę. Zobacz również: Będzie więcej ekomurali. Malowidła oczyszczają powietrze

