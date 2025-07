Jak co sezon, duże emocje wśród turystów budzą dziki spacerujące pomiędzy ludźmi wypoczywającymi na plaży w Międzyzdrojach. Nagrania zwierząt pojawiły się na TikToku.

Dziki na plaży / Shutterstock

Dziki na plaży

Furorę na TikToku robią nagrania z plaży w Międzyzdrojach w woj. zachodniopomorskim, na których zwierzęta spacerują po piasku, podchodzą do morza i wcale nie boją się ludzi.

To nie pierwszy raz, gdy dziki pojawiają się na polskich plażach. Zdjęcia i nagrania tych zwierząt w Międzyzdrojach pojawiają się w sieci niemal co roku w sezonie letnim. Są one tak przyzwyczajone do obecności ludzi, że najczęściej zupełnie nie zwracają na nich uwagi, wywołując zdziwienie i zainteresowanie wśród osób, które wcześniej nie miały okazji ich spotkać.

Czy dziki są niebezpieczne?

Zwierzęta raczej nie atakują ludzi, jednak w ich towarzystwie należy zachowywać się odpowiedzialnie. Plażowicze często nie zdają sobie z tego sprawy.

Portal eswinoujscie.pl podał, że w ostatnich dniach turyści potraktowali te zwierzęta jako wakacyjną atrakcję. Do lochy i młodych mieli podchodzić ludzie, w tym dzieci. Locha nie zachowywała się agresywnie, ale próbowała odganiać ludzi od swojego potomstwa. W pewnym momencie ruszyła w stronę dziecka, które podeszło zbyt blisko warchlaków. Stojący niedaleko dorosły miał odciągnąć kilkulatka. Wszystko skończyło się dobrze, jednak sytuacja mogła być niebezpieczna dla ludzi i stresująca dla zwierząt.

Takie zachowanie to skrajna nieodpowiedzialność ze strony dorosłych. Dziki nie są atrakcją ani przytulankami, tylko dzikimi zwierzętami, które, jeśli poczują się zagrożone, mogą zaatakować.

Jak zachowywać się w pobliżu dzików?

WWF na swojej stronie internetowej podaje informacje, jak należy zachowywać się w pobliżu dzików. Ich rady:

nie stresuj dzika - nie krzycz ani nie zbliżaj się do jego młodych,

nie rób gwałtownych ruchów,

nie odganiaj dzika,

nie uciekaj biegiem, a spokojnie, po cichu oddal się z miejsca spotkania.

Opracowanie: Mikołaj Wroński