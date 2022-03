Szykują się zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie. 22 marca podczas sesji, radni będą głosować nad trzema projektami uchwał. Co ma się zmienić?

Jak czytamy na stronie miasta najważniejsza zmiana dotyczy abonamentów miesięcznych dla firm działających w Szczecinie. Obecnie mają one prawo do zakupu abonamentu miesięcznego tylko na jeden pojazd. Projekt znosi to ograniczenie. Szczecińskie firmy, instytucje będą mogły kupować abonament miesięczny dla dowolnej liczby należących do nich pojazdów.

Z podstrefy A do podstrefy B przeniesione mają być ulice Unisławy i Narutowicza. Ponadto do podstrefy B włączone mają być ulice Legionów Dąbrowskiego oraz Swarożyca.

Zmiany w Strefie Zamieszkania Stare Miasto

W Strefie Zamieszkania Stare Miasto zmienione mają zostać godziny poboru opłat za postój w SZSM. Parkowanie ma być tam płatne od 8.00 do 22.00 przez wszystkie dni tygodnia, a nie jak obecnie – od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Do obszaru abonamentowego SZSM włączone mają zostać ulice Panieńska, Księcia Mściwoja II oraz fragment ulicy Kuśnierskiej.

Trzecia zmiana ma dotyczyć płatnych parkingów niestrzeżonych, ale w istocie również dotyczy Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Posiadaczy Karty Stare Miasto mają być zwolnieni z płacenia za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym pod Trasą Zamkową.