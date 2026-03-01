Od niedzieli pasażerowie podróżujący koleją między Białogardem a Kołobrzegiem muszą przygotować się na poważne zmiany. Z powodu prac modernizacyjnych na linii nr 404 ruch pociągów zostanie wstrzymany aż do 30 czerwca, a przewoźnicy uruchomią zastępczą komunikację autobusową.

Od niedzieli pasażerowie podróżujący koleją między Białogardem a Kołobrzegiem muszą przygotować się na poważne zmiany (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od niedzieli do 30 czerwca wstrzymany będzie ruch pociągów między Białogardem a Kołobrzegiem z powodu prac modernizacyjnych.

Wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, a część pociągów pojedzie przez Koszalin.

Po zakończeniu prac pociągi pojadą szybciej, a czas przejazdu się skróci.

Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, zamknięcie jednotorowej linii nr 404 jest związane z kompleksowymi pracami utrzymaniowymi.

W tym czasie na trasie nie będą kursować pociągi Polregio i PKP Intercity. Zamiast nich pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusów zastępczych, a część połączeń zostanie skierowana przez Koszalin.

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładów jazdy dostępne są na Portalu Pasażera

Modernizacja z użyciem nowoczesnej technologii

Na odcinku o długości 34 kilometrów zostanie przeprowadzona kompleksowa wymiana nawierzchni torowej z wykorzystaniem pociągu PUN do szybkiej modernizacji torów. Prace obejmą m.in. oczyszczenie podsypki tłuczniowej, wymianę dziewięciu rozjazdów na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo, a także dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci trakcyjnej do wyższych prędkości.

Dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia na 22 przejazdach kolejowo-drogowych, a także przeprowadzone zostaną naprawy obiektów inżynieryjnych.

Szybsze i wygodniejsze podróże po zakończeniu prac

Po zakończeniu modernizacji pasażerowie skorzystają z szybszych połączeń. Prędkość pociągów pasażerskich na trasie Białogard-Kołobrzeg wzrośnie ze 100 do 120 km/h.

Według szacunków czas przejazdu najszybszych pociągów regionalnych skróci się o 5 minut, a dalekobieżnych nawet o 8 minut.

Przedstawiciele PKP PLK podkreślają, że inwestycja znacząco poprawi komfort i warunki przewozów pasażerskich na tej popularnej trasie.