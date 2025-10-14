Zakończyła się skomplikowana akcja wydobycia samochodu, który w sobotni wieczór wpadł do kanału przy ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie). W pojeździe znajdowały się dwie osoby – kierowca, któremu udało się wydostać z wody oraz kobieta, która w stanie głębokiej hipotermii trafiła do szpitala. Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb.

Akcja wydobycia auta z wody / PAP/Marcin Bielecki / PAP/EPA

W akcji brały udział zastępy z Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu oraz specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Szczecinie. Uczestniczył w niej także operator dźwigu z kapitanatu portu wojennego, którego zadaniem było wydobycie pojazdu z głębokiego kanału.

W celu precyzyjnego zlokalizowania zatopionego samochodu wykorzystano nowoczesny sonar. Kluczowe okazało się również wsparcie jednostki Urzędu Morskiego "Kastor", która wskazała dokładne miejsce zatonięcia pojazdu. Dzięki sprawnej współpracy wszystkich służb, samochód udało się dziś bezpiecznie wyciągnąć na brzeg.

Samochód wyciągnięty na brzeg / PAP/Marcin Bielecki / PAP/EPA

Samochód wjechał do wody

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem. Samochód, z nieustalonych jeszcze przyczyn, znalazł się w wodzie. Jak ustaliła policja, kierowca pojazdu samodzielnie wydostał się z wody, jednak zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, oddalił się z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze szybko odnaleźli mężczyznę, zatrzymali go i przesłuchali. Ze względu na stan zdrowia został jednak zwolniony do domu. W rozmowie z policjantami tłumaczył, że przyczyną wypadku była niesprawność techniczna samochodu. Ostateczną odpowiedź na pytanie, co doprowadziło do zdarzenia, mają przynieść szczegółowe oględziny techniczne zabezpieczonego pojazdu.

W wyniku wypadku ucierpiała pasażerka samochodu. Kobieta została wydobyta z wody przez strażaków w nocy z soboty na niedzielę. Była w stanie głębokiej hipotermii i natychmiast trafiła do szpitala. Lekarze zapewniają, że jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Policja prowadzi intensywne czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku. Na chwilę obecną nikomu nie postawiono zarzutów, a śledczy analizują zebrane dowody i przesłuchują świadków.