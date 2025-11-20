Blisko 360 dzieci z trzech świdnickich przedszkoli do października 2026 roku będzie uczęszczać do lokali zastępczych. Powodem jest jednoczesny remont trzech placówek, na który miasto pozyskało dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Świdnica: Remont trzech przedszkoli. 360 dzieci w lokalach zastępczych do 2026 roku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Przeprowadzki rozpoczną się pod koniec listopada, a dzieci trafią do kilku tymczasowych lokalizacji, które spełniają wymogi sanitarne i bezpieczeństwa.

Remonty, na które miasto pozyskało ponad 12,3 mln zł dofinansowania, obejmą m.in. termomodernizację i modernizację instalacji i są największym tego typu przedsięwzięciem w historii świdnickich przedszkoli.

Przeprowadzki rozpoczną się pod koniec listopada

Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Świdnicy Magdalena Dzwonkowska, decyzja o równoczesnym remoncie trzech przedszkoli wynika z wymogów urzędu marszałkowskiego, który przyznał środki na realizację inwestycji. Dotacja musi zostać rozliczona w określonym terminie, co wymusiło przeprowadzenie prac w tym samym czasie.

Remont obejmie przedszkola nr 1, 6 i 15, do których uczęszcza łącznie około 360 dzieci. Miasto musiało zapewnić im tymczasowe miejsca pobytu.

Pierwsza przeprowadzka rozpocznie się pod koniec listopada i obejmie przedszkole nr 6, które zostanie przeniesione do budynku "Bartka" przy Szkole Podstawowej nr 4 na ul. K. Marcinkowskiego. Dzieci z przedszkola nr 15 trafią do trzech różnych lokalizacji: żłobka nr 1 przy ul. M. Kozara-Słobódzkiego, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich oraz do internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych na ul. W. Sikorskiego. Najmłodsi w internacie będą mieli osobne wejście i wydzieloną przestrzeń. Przedszkole nr 1 zostanie przeniesione do budynku przy ul. Kościelnej, należącego wcześniej do Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce".

Bezpieczeństwo i ciągłość nauki

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Świdnicy Magdalena Urbańska-Malucha zapewniła, że wszystkie obiekty zostały sprawdzone pod kątem przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i dydaktycznych. Tam, gdzie to możliwe, całe przedszkole pozostaje w jednym budynku, a w pozostałych przypadkach zachowaliśmy dotychczasowe grupy - dodała.

Największy remont w historii świdnickich przedszkoli

Na realizację inwestycji Świdnica pozyskała ponad 12,3 mln zł dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Całkowity koszt prac wyniesie 16,5 mln zł. Remonty obejmą termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji oraz montaż energooszczędnych źródeł ciepła i paneli fotowoltaicznych. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 30 września 2026 roku. To największy remont w historii świdnickich przedszkoli.