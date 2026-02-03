Pożar kompleksu domków wypoczynkowych w Pogorzelicy (Zachodniopomorskie). Z ogniem walczy ponad 50 strażaków. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
Ponad 50 strażaków walczy z ogromnym pożarem, który wybuchł w kompleksie domków wypoczynkowych w Pogorzelicy, w powiecie gryfickim w Zachodniopomorskiem.
Akcja gaśnicza trwa już od kilku godzin, a sytuacja wciąż nie jest opanowana.
Jak poinformował aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, akcję gaśniczą utrudniają niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz silne zadymienie.
W pożarze nikt nie został poszkodowany, w tej chwili sytuacja nie jest opanowana, cały czas trwają działania gaśnicze, akcję utrudnia mróz i silne zadymienie – przekazał.
Służby apelują o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do miejsca zdarzenia. Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru.