Pożar kompleksu domków wypoczynkowych w Pogorzelicy (Zachodniopomorskie). Z ogniem walczy ponad 50 strażaków. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Ponad 50 strażaków walczy z ogromnym pożarem, który wybuchł w kompleksie domków wypoczynkowych w Pogorzelicy, w powiecie gryfickim w Zachodniopomorskiem.  

Akcja gaśnicza trwa już od kilku godzin, a sytuacja wciąż nie jest opanowana.

Trudne warunki akcji ratunkowej

Jak poinformował aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, akcję gaśniczą utrudniają niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz silne zadymienie.  

W pożarze nikt nie został poszkodowany, w tej chwili sytuacja nie jest opanowana, cały czas trwają działania gaśnicze, akcję utrudnia mróz i silne zadymienie – przekazał. 

Służby apelują o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do miejsca zdarzenia. Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. 