Jak donosi serwis Invest Map, w Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim powstanie nowoczesny hotel. Historyczne koszary zostaną zaadaptowane na obiekt noclegowy pod nazwą Hotel Airport Modlin. Inwestycja ma odmienić oblicze zabytkowej twierdzy i wypełnić lukę na rynku hotelowym w okolicy lotniska Warszawa-Modlin.

W Twierdzy Modlin powstanie hotel z ponad 200 pokojami, realizowany w dwóch etapach.

Inwestycja obejmuje adaptację historycznych koszar oraz rewitalizację Bramy Kadetów jako głównego wejścia.

Projekt ma na celu nie tylko rozbudowę bazy noclegowej, ale także ochronę i nowe wykorzystanie zabytkowych obiektów.

Historyczne koszary zmienią się w hotel

Twierdza Modlin, jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków architektury militarnej w Polsce, już wkrótce zyska zupełnie nowe oblicze. Poznańska Grupa Konkret rozpoczęła prace nad adaptacją części historycznych budynków na nowoczesny hotel. Nowy obiekt, pod nazwą Hotel Airport Modlin, powstanie w dawnych koszarach, które zostaną poddane gruntownej rewitalizacji.

W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano utworzenie 123 pokoi hotelowych. Docelowo liczba miejsc noclegowych ma się niemal podwoić, co uczyni Hotel Airport Modlin jednym z największych obiektów noclegowych w tej części Mazowsza.

Nowe otwarcie dla Twierdzy Modlin

Prace budowlane mają ruszyć w pierwszym kwartale 2026 roku. Grupa Konkret, która już zarządza hotelem Royal Modlin oraz Modlin Palace, zamierza konsekwentnie rozwijać swoją ofertę w tej lokalizacji. Projekt przewiduje nie tylko adaptację dawnych koszar, ale również przywrócenie znaczenia Bramy Kadetów, która stanie się centralnym punktem hotelu. To właśnie przez nią goście będą wchodzić do lobby z recepcją, barem i restauracją.

Jak podkreślają przedstawiciele inwestora, celem jest nie tylko zwiększenie liczby miejsc noclegowych, ale także podkreślenie historycznego charakteru obiektu i nadanie mu nowej funkcji, która wpisze się w potrzeby współczesnych podróżnych.

Rozbudowa bazy noclegowej przy lotnisku

Hotel Airport Modlin będzie obiektem trzygwiazdkowym, zaprojektowanym z myślą o gościach korzystających z pobliskiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. W okolicy od dawna brakowało nowoczesnej bazy noclegowej, która mogłaby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu zarówno ze strony turystów, jak i osób podróżujących służbowo.

W drugim etapie inwestycji planowane jest powiększenie hotelu o kolejne 116 pokoi. Dzięki temu Twierdza Modlin stanie się ważnym punktem na mapie hotelowej regionu, przyciągającym zarówno miłośników historii, jak i osoby szukające komfortowego noclegu w pobliżu lotniska.

Doświadczenie w rewitalizacji zabytków

Grupa Konkret ma już doświadczenie w przekształcaniu historycznych obiektów w nowoczesne przestrzenie użytkowe. Przykładem jest City Park Poznań, powstały w dawnych koszarach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Dzięki takim inicjatywom zabytkowe budynki zyskują nowe życie, a jednocześnie zachowywany jest ich unikalny charakter i wartość historyczna.

Nowa inwestycja w Twierdzy Modlin to kolejny krok w kierunku ochrony dziedzictwa kulturowego i nadania mu współczesnych funkcji. Projekt ma szansę nie tylko ożywić historyczne mury, ale także przyciągnąć do regionu nowych gości i inwestorów.

