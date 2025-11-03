Nietrzeźwego kierowcę zatrzymała warszawska policja w dniu Wszystkich Świętych. Mężczyzna, który poruszał się ulicami Pragi Południe, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. W zatrzymaniu 39-latka policji pomógł przypadkowy świadek, który jechał za nietrzeźwym mężczyzną i na bieżąco informował mundurowych o jego aktualnym położeniu.

39-latek jechał pijany i bez uprawnień ulicami Pragi Południe. Grozi mu do 3 lat więzienia / Komenda Stołeczna Policji / Policja

Mężczyzna, który prowadził auto będąc pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Jechał ulicami Pragi Południe.

Pijany kierowca zatrzymany w Warszawie

Jak informuje policja, w ujęciu 39-latka pomógł przypadkowy świadku całego zajścia, który wysłał mundurowym sygnał - jechał za kierowcą peugeota i na bieżąco informował policjantów o położeniu mężczyzny. Mieszkaniec Warszawy zauważył samochód marki peugeot w sobotni popołudnie przy ulicy Kramarskiej.

Gdy oczekiwał na policyjny patrol zauważył, że mężczyzna, co do którego miał podejrzenia, że może być nietrzeźwy, z impetem ruszył w stronę ulicy Żołnierskiej. Powiadomił o całym zajściu policyjnego koordynatora i ruszył za nim. Do akcji włączyła się również załoga policyjnego śmigłowca, która brała udział w działaniach w ramach akcji "Znicz" i patrol stołecznej "drogówki".

Pijany kierowca zatrzymany w Warszawie. W akcji wziął udział policyjny śmigłowiec Komenda Stołeczna Policji / Policja

Jak podkreśla policja, dla łatwiejszej identyfikacji obu pojazdów, zgłaszający na prośbę załogi policyjnego helikoptera, włączył światła awaryjne, dzięki czemu był bardziej widoczny z powietrza, a zarazem ostrzegł innych kierowców o potencjalnym zagrożeniu.

39-latek miał prawie 2 promile alkoholu

Stołeczni policjanci przekazali, że zatrzymany 39-latek miał prawie 2 promile alkoholu. Okazało się także, że kierował autem bez uprawnień. Co więcej, peugeot, którym poruszał się po Warszawie, nie posiadał wymaganego ubezpieczenia jak również aktualnego przeglądu technicznego.

Do zatrzymania doszło w sobotę, 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a następnie policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przedstawili mu zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat więzienia.