Co najmniej 61 osób zginęło, a ponad 100 uznano za zaginione po tym, jak indonezyjską Sumatrę nawiedziły katastrofalne powodzie i lawiny błotne. Ratownicy walczą z czasem, by dotrzeć do poszkodowanych, choć media podkreślają, że ich działania są prowadzone w trudnych warunkach.

  • Ulewne opady deszczu doprowadziły do katastrofalnych powodzi i lawin błotnych na indonezyjskiej Sumatrze.
  • Z najnowszych informacji wynika, że zginęło co najmniej 61 osób, a ponad 100 uznano za zaginione.
  • Akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona jest w trudnych warunkach; władze zapowiedziały zasiewanie chmur w celu zmiany pogody.
Do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych na indonezyjskiej Sumatrze doprowadziły ulewne opady deszczu, przyniesione przez rzadko występujący w regionie cyklon tropikalny. We wtorek rzeki zaczęły występować z koryt, niszcząc ponad 2 tys. gospodarstw domowych w górzystym terenie.

Z najnowszych informacji, przekazanych przez lokalne władze, wynika, że w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 61 osób (wcześniej indonezyjskie służby informowały o 28 zabitych). Ewakuowano ponad 8 tys. mieszkańców. Co najmniej 100 osób uznaje się za zaginione.

Według najnowszych danych policji najwięcej ofiar śmiertelnych - 43 - odnotowano w prowincji Sumatra Północna, a po dziewięć osób - w sąsiedniej Sumatrze Zachodniej i Aceh na północno-zachodnim krańcu wyspy.

Trudna akcja ratunkowa

Trwa zakrojona na szeroką skalę akcja ratunkowa. Jak wynika z relacji telewizyjnych, ratownicy używają młotów pneumatycznych, pił i narzędzi rolniczych, a nierzadko pracują gołymi rękami, by przedostać się przez grube warstwy błota, skał i powalonych drzew.

Działania ratunkowe są utrudnione przez przerwy w dostawach prądu oraz zniszczone drogi i mosty. Zespoły na pontonach pomagają mieszkańcom uwięzionym na dachach zalanych budynków. Pomoc i zaopatrzenie dostarczane są śmigłowcami.

Będą zasiewać chmury

Agencja AP podała, że w odpowiedzi na kryzys i prognozy przewidujące dalsze opady, władze zapowiedziały użycie technologii modyfikacji pogody. Rekomendację w tej sprawie wydała Indonezyjska Agencja Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki.

Poprzez odpowiednie zasiewanie chmur eksperci zamierzają przekierować opady z dala od obszarów, na których prowadzone są działania poszukiwawczo-ratownicze.