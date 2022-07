Sosnowiecka prokuratura oskarżyła trzech obywateli Armenii o handel narkotykami. Mężczyźni zostali zatrzymani w styczniu br. podczas policyjnego pościgu w gminie Psary. W wynajmowanym przez nich pokoju mundurowi znaleźli prawie 10 kg marihuany.

O skierowaniu aktu oskarżenia w tej sprawie do sądu w Będzinie poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski.

31 stycznia policjanci z CBŚP pojechali do jednego z pensjonatów w gminie Psary, gdzie zamierzali zatrzymać podejrzanych o handel narkotykami - w tym miejscu mężczyźni wynajmowali pokój. Gdy funkcjonariusze dojechali na miejsce, na parking przyjechała skoda roomster, w której byli typowani podejrzani. Ci zorientowali się, że to policyjna akcja i zaczęli uciekać drogą krajową nr 86 w kierunku Katowic. Podczas pościgu wyrzucili z samochodu pakunek z narkotykami. Zostali szybko zatrzymani.

Większe ilości narkotyków były w pokoju wynajmowanym przez zatrzymanych. Podczas przeszukania tego pokoju policjanci ujawnili m.in. dwie duże torby, a w nich foliowe worki z zawartością niemalże 10 kg marihuany - podał prok. Łubniewski.

Mężczyźni zostali oskarżeni o uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami marihuany, za co grozi im od 2 do 12 lat więzienia. Kierowcę samochodu, który nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed funkcjonariuszami prokurator dodatkowo oskarżył o prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków oraz o ucieczkę przed policyjnym pościgiem, za co grozi nawet 5 lat więzienia.

Podczas śledztwa cała trójka została aresztowana. W toku postępowania zabezpieczono znalezione przy nich pieniądze - w sumie 8,8 tys. zł i ponad tysiąc euro.