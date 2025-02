3 lata i miesiąc więzienia - to kara wymierzona 23-letniemu Danielowi T., mieszkańcowi Bytomia, który był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez sąd w Katowicach. Śląska policja poinformowała w poniedziałek, że został on zatrzymany przez "łowców głów". Mając 19 lat, brał udział w napadzie na pracownika ochrony jednej z kopalń w Bytomiu. Użył wtedy piły kabłąkowej do cięcia metalu. Po zasądzeniu wyroku nie stawił się do więzienia i ślad po nim zaginął.