55 obrazów z dwóch głównych okresów twórczości Zdzisława Beksińskiego można od soboty oglądać w Tichauer Art Gallery w Tychach. Wśród nich pięć prac z prywatnej "kolekcji japońskiej", do niedawna traktowanych jako zaginione.

Wystawa obrazów Zdzisława Beksińskiego / Tomasz Wiktor / PAP

Kuratorka wystawy Dorota Szomko-Osękowska z Muzeum Historycznego w Sanoku, które dysponuje największą kolekcją prac artysty podkreślała, że to jedna z większych czasowych wystaw malarstwa Beksińskiego.

Ta sztuka wzbudza ogromne emocje i coraz większe zainteresowanie, dociera do współczesnego człowieka. Mamy nadzieję, że tę wystawę zwiedzą nie tylko miłośnicy twórczości Beksińskiego, ale także osoby, które po raz pierwszy będą miały kontakt z jego wielowymiarową sztuką i będzie to dla nich impuls, który pozwoli im dalej ją zgłębiać - dodała.

Oprócz 50 obrazów, które sam Zdzisław Beksiński uważał za najlepsze widzowie zobaczą pięć obrazów z prywatnej "kolekcji japońskiej", do niedawna traktowanych jako zaginione. Zakupili je na początku lat 90. kolekcjonerzy z Japonii w paryskiej galerii Piotra Dmochowskiego - marszanda Zdzisława Beksińskiego. Zostały sprzedane za milion dolarów i miały być pokazane w Muzeum Sztuki Wschodnioeuropejskiej w Osace, jednak słuch o nich zaginął na wiele lat, dopiero niedawno pojawiły się na rynku.

Te obrazy świetnie wpisują się w kontekst wystawy, bo akcentują moment przechodzenia z fantastycznego w ostatni okres twórczości Beksińskiego - zaznaczyła kuratorka.

Obok głównej wystawy w Tichauer Art Gallery zagości też wystawa "Beksiński Multimedia Exhibition - Human Condition". Wybrane dzieła Zdzisława Beksińskiego zostaną zaprezentowane na wielkoformatowych ekranach w połączeniu z muzyką lub w stereoskopii (3D).

Wiceprezes Tichauer Anna Będkowska podkreśliła, że przestrzenie tyskiej galerii to świetne miejsce na prezentację twórczości Zdzisława Beksińskiego. Przez całe życie szukał piękna i nieustannie do niego dążył. I tego życzymy widzom: by na wystawie odnaleźli piękno - nieoczywiste i ukryte pod warstwą lęku przed śmiercią, przemijania i pustki - powiedziała.

Festiwalowi będą towarzyszyć również wydarzenia specjalne poświęcone twórczości i życiu artysty, m.in. pokazy filmów dokumentalnych o rodzinie Beksińskich i spotkania z ich twórcami, panele i dyskusje z gośćmi dotyczące wątków śląskich w życiu Beksińskich, a także wydarzenia poświęcone synowi artysty - znanemu dziennikarzowi Tomaszowi Beksińskiemu (1958-1999).

Na zakończenie festiwalu, 24 września w katowickim Spodku odbędzie się wyjątkowy koncert "Świat Mistrza Beksińskiego". Jego uczestnicy usłyszą utwór współczesny "Sine Titulo", specjalnie skomponowany przez dyrygenta Szymona Sutora oraz "Requiem" Alfreda Schnittkego, ulubionego kompozytora Zdzisława Beksińskiego. W dniu koncertu będzie też można zobaczyć wystawę obrazów Zdzisława Beksińskiego, innych niż prezentowane w Tichauer Art Gallery.

Honorowy Patronat nad festiwalem "Beksiński na Śląsku" objął marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Zdzisław Beksiński (1929-2005) był malarzem, rzeźbiarzem, fotografikiem i grafikiem komputerowym. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich artystów współczesnych.