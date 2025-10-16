Poważny wypadek na jednym ze skrzyżowań w Bytomiu (Śląskie). Kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej wymusił pierwszeństwo przejazdu i uderzył w bok pojazdu służby więziennej. W wyniku zderzenia auto przewróciło się na bok. Cztery osoby trafiły do szpitala.
Do poważnego wypadku doszło w nocy z 15 na 16 października ok. godz. 1.00 na jednym ze skrzyżowań w Bytomiu (Śląskie).
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej wymusił pierwszeństwo przejazdu i uderzył w bok pojazdu służby więziennej.
W wyniku zderzenia auto przewróciło się na bok.
W samochodzie służby więziennej znajdowały się cztery osoby: więzień oraz trzech konwojentów.
Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.
Jeden z policjantów obecnych na miejscu przekazał, że "strażnicy zostali już po badaniach zwolnieni, trwają natomiast badania więźnia".
Jak informuje reporter RMF FM, usuwanie skutków zdarzenia trwało przez całą noc, a przejazd przez skrzyżowanie został odblokowany dopiero nad ranem.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Wiadomo już, że nikt z uczestników nie odniósł poważnych obrażeń zagrażających życiu.