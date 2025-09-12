W Pyskowicach (woj. śląskie) na ul. Mickiewicza doszło do wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Jedna osoba nie żyje, 51-letni motocyklista - przekazała RMF24.pl Marzena Szwed, rzeczniczka gliwickiej policji.

Wypadek w Pyskowicach, fot. Śląska Policja

Ok godz. 18.30 na ul. Mickiewicza w Pyskowicach, w ciągu drogi krajowej nr 40, doszło do wypadku z udziałem motocykla yamaha i samochodu osobowego marki ford.

Kierujący motocyklem jechał od Byciny w kierunku Pyskowic, na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku zderzenia motocyklista zginął. To 51-letni mieszkaniec Gliwic - przekazała RMF24.pl Marzena Szwed, rzeczniczka gliwickiej policji.

Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Organizowane są objazdy. Na miejscu pracują służby - dodała rzeczniczka.

Policja prosi o stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.