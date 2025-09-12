Nawet do północy mogą potrwać utrudnienia na opolskim odcinku A4. Autostrada jest zablokowana od rana, kiedy doszło tam do wypadku cysterny z paliwem. Kierowca został ranny.

Do wypadku doszło na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód. / Gorąca Linia RMF FM

W piątek po godz. 7 rano na autostradzie A4 w kierunku Katowic między węzłami Opole Zachód i Brzeg na wysokości Magnuszowic ciężarowa cysterna zjechała z jezdni i przewróciła się na pasie zieleni. Doszło do wycieku paliwa.

Kierowca został ranny.

Wysłano cysternę, żeby przetankować paliwo z przewróconej ciężarówki.

Na autostradzie utrzymuje się wielokilometrowy korek. Dla upłynnienia zjazdu samochodów o masie do 3,5 tony z A4 została otwarta brama techniczna na MOP Witowice. Mogą z niej korzystać auta osobowe i busy.

Według szacunków GDDKiA, otwarcie jezdni w kierunku Katowic nastąpi około północy.