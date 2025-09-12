Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku awarii kolejki linowej na Elbrus. Rosyjska agencja Interfax przekazała, powołując się na wstępne ustalenia śledczych, że doszło do zerwania się liny z rolki znajdującej się na jednej z podpór.

Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku awarii kolejki linowej na Elbrus (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W piątek po południu czasu lokalnego w Kabardo-Bałkarii, autonomicznej republice położonej na południu europejskiej części Rosji, doszło do zawalenia się jednoosobowej kolejki linowej na Elbrus, najwyższy szczyt Kaukazu.

Prezydent Kabardo-Bałkarii Kazbek Kokow poinformował, cytowany przez agencję Interfax, że wstępną przyczyną było zerwanie się liny z rolki znajdującej się na jednej z podpór.

Sprzeczne informacje dot. liczby zabitych

Regionalny oddział Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformował, że w katastrofie kolejki linowej zginęły co najmniej trzy osoby. Agencja TASS podała, że wśród ofiar śmiertelnych jest małżeństwo - 65-letni mężczyzna i 35-letnia kobieta. Kilka osób zostało rannych.

Służby ewakuowały kilkadziesiąt osób, które po zdarzeniu utknęły na kolejce linowej. W akcji ratowniczej uczestniczyło 29 osób, w tym ratownicy górscy; była ona utrudniona ze względu na warunki pogodowe.

Wszczęto śledztwo

Rosyjscy śledczy wszczęli postępowanie karne na podstawie artykułu kodeksu karnego dotyczącego śmierci wielu osób z powodu niedbalstwa, czyli świadczenia usług, które nie odpowiadają wymogom bezpieczeństwa.

"Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia" - przekazało rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, cytowane przez portal RBK.