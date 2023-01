Czy powodem piątkowej eksplozji gazu w Katowicach był konflikt lokatorów z parafią? O tym możliwym scenariuszu pisze dziś dziennik „Fakt”. W wyniku wybuchu zginęły dwie mieszkające w budynku kobiety.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach wyjaśnia przyczyny wybuchu i zawalenia się budynku plebanii kościoła ewangelicko-augsburskiego / Michał Meissner / PAP

Do wybuchu w probostwie parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach doszło w piątek ok. 8:30 rano. Ceglany budynek zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Był ogrzewany gazem z miejskiej sieci. Gazu używano też do gotowania.

Najprawdopodobniej to wybuch gazu był przyczyną katastrofy. Frontowa część trzypiętrowego domu została całkowicie zniszczona. Cały budynek trzeba będzie rozebrać.

W wybuchu zginęły dwie osoby: matka i córka, które rocznikowo miały 69 i 41 lat. Ich ciała odnaleziono w gruzowisku.

Czy doszło do rozszczelnienia instalacji, czy też do celowego wysadzenia kamienicy? Śledztwo w sprawie wybuchu wszczęła jeszcze w piątek Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie, zabezpieczono monitoring.

Jak przekazała rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek, inspektorzy nadzoru zgodzili się na ograniczony zakres czynności śledczych - ze względu na kwestie bezpieczeństwa.

Z relacji wikarego i proboszcza parafii wynika, że przed katastrofą czuć było ulatniający się gaz. Jak pisze "Fakt", najsilniej czuć było gaz z mieszkania pod "trójką", gdzie mieszkała była kościelna. To ona i jej córką są śmiertelnymi ofiarami wybuchu.

Kobieta - jak czytamy w dzienniku - od kilkunastu lat była skonfliktowana z parafią, rodzina miała kłopoty finansowe, nie płaciła czynszu. Parafia domagała się, by opuściła lokal. Z kolei kobieta zaskarżyła parafię za niepłacenie składek emerytalnych.

Czy konflikt był źródłem tragedii? Kluczowym świadkiem będzie mąż byłej kościelnej, który przebywa w siemianowickiej oparzeniówce. W szpitalach przebywają jeszcze trzy osoby: siostry w wieku 3 i 5 lat oraz ich mama.