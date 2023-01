Na początku znajomości Stergo poprosiła mężczyznę, by pożyczył jej pieniądze na zapłatę dla jej adwokata. Prawnik miał jej rzekomo odmawiać wypłaty pieniędzy z umowy ws. odszkodowania. Starszy mężczyzna przekazał te pieniądze.

Spirala kłamstw nakręcała się przez kolejne cztery lata. Jak twierdzi prokuratura, kobieta pozbawiła 87-latka oszczędności życia. Fałszowała dokumenty, dzięki którym sama stała się milionerką. Namówiła swoją ofiarą do tego, by przelewała pieniądze na jej konto i wypisywała jej czeki. Suma wyłudzonych w ten sposób pieniędzy to właśnie 2,8 mln dolarów.

Ostatecznie 87-latek stracił dach nad głową. Jego "ukochana" pławiła się natomiast w luksusach. Kupiła willę, apartament, łódź i kilka samochodów. Jeździła też na drogie wycieczki, w czasie których mieszkała w najdroższych hotelach. Jak ustaliła prokuratura, kobieta wydawała też dziesiątki tysięcy dolarów w restauracjach oraz na biżuterię i ciuchy w takich sklepach jak Tiffany, Ralph Lauren, Neiman Marcus, Louis Vuitton czy Hermes.

Teraz za oszustwo kobiecie grozi 20 lat więzienia.