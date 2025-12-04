Już 5 grudnia ruszamy z mikołajkowym świętowaniem w Faktach RMF FM! W tym roku zaczynamy w wyjątkowym miejscu - w Mikołajkach, gdzie Wioska Żeglarska zamieni się w prawdziwą krainę Świętego Mikołaja. To właśnie tam powitamy naszego gościa specjalnego, by wspólnie z nim - już następnego dnia, 6 grudnia - przenieść świąteczną atmosferę na Rynek Główny w Krakowie i bawić się na największym świątecznym karaoke w Polsce.

Mikołaj już pakuje prezenty! / RMF FM

Tegoroczne mikołajki zaczynamy wraz z RMF-owym Mikołajem w... Mikołajkach, w świątecznej Wiosce Świętego Mikołaja.

Uśmiechniętego pana z workiem prezentów od radia powitamy wspólnie w piątek, 5 grudnia na Placu Wolności w Mikołajkach o godz. 17:00. Godzinę później przy dźwiękach kolęd zapalimy lampki na tamtejszej choince i rozdamy prezenty. Odbędzie się także pokaz fire show. Ale na tym nie koniec!

W sobotę zabawę ze Świętym Mikołajem zaczniemy już o poranku. O godzinie 9:00 startuje Morning Coffee Disco z RMF FM. To wyjątkowa dyskoteka, podczas której nie zabraknie konkursu tanecznego z nagrodami od RMF FM. Najlepsi tancerze otrzymają nie tylko upominki, ale także szansę na udział w konwoju Świętego Mikołaja.

Na godzinę 10:00 zaplanowano Mikołajkowe śniadanie przygotowane przez Szefa Kuchni Wioski Żeglarskiej oraz influencerkę Alicję Nadolską. W menu znajdą się m.in. bułka ze śledziem, pasta z wędzoną rybą oraz sałatka śledziowa - idealne propozycje na zimowy poranek.

Kolejnym punktem programu będzie Świąteczne Karaoke z RMF FM, które rozpocznie się o 11:00. To doskonała okazja, by rozgrzać głos przed wielkim finałem akcji w Krakowie.

W samo południe na scenie w Mikołajkach pojawi się Jan Piwowarczyk, zwycięzca programu "The Voice of Poland", który swoim występem wprowadzi wszystkich w wyjątkowy, świąteczny nastrój.

W wiosce na uczestników czekać będą także Mikołajkowe Warsztaty w domku Świętego Mikołaja, poczta Mikołaja, Leśna Kraina Elfów, Stajenka Mikołaja, fotobudka, a także Grinch i Elf, którzy zadbają o dobry humor wszystkich gości.

Zaczynamy w Mikołajkach 5 grudnia! / Grafika RMF FM

Mikołaj w trasie - od Mazur do Krakowa

Z Mikołajek nasz Mikołaj rusza do Krakowa, by odwiedzić dzieci w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie (części Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika).

Wiemy też, że ma w planach spełnienie marzeń seniorów ze Stowarzyszenia Wolontariat Św. Eliasza. Marzeń, o których pisali w swoich listach. O tej wyjątkowej akcji przeczytacie więcej [tutaj].

Świąteczne karaoke na Rynku Głównym w Krakowie

Pożnym popołudniem Mikołaj pojawi się na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie zaprosi wszystkich do wspólnego świątecznego karaoke. Największego świątecznego karaoke w Polsce. Na scenie zobaczycie m.in. Wiktora Waligórę, Wiktorię Kidę, Macieja Skibę i Lor. Czekamy na Was już od 16.00.

Rozświetlimy także jedną z najpiękniejszych choinek w Polsce. Będzie magicznie, wesoło i bardzo świątecznie.

Jadą Święta RMF

Będzie mogli także zobaczyć naszą świąteczną żółtą ciężarówkę, która wyruszy w trasę już w niedzielę. W ramach naszej akcji Jadą Święta RMF od 7 do 14 grudnia odwiedzimy 10 miast: Bielsko-Biała, Zator, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Gdynia, Kielce, Przemyśl, Krynica-Zdrój i Kraków. Na uczestników czekają pachnące choinki, moc prezentów do wygrania w świątecznych zabawach oraz mobilne, świąteczne studio RMF FM z DJ-em grającym największe świąteczne hity. O szczegółach akcji przeczytacie tutaj.

Jadą święta RMF / RMF FM

Śledźcie naszą trasę!

Świętuj z nami. Słuchajcie Faktów RMF FM i śledźcie nasze media społecznościowe - wypatrujcie żółtego konwoju RMF FM, bo świąteczna magia jest już w drodze!