Włodowice są obecnie najmniejszym miastem w województwie śląskim. Mieszka tam zaledwie około 1200 osób, ale historia miejscowości sięga czasów średniowiecza.

Pierwsza pisemna wzmianka o Włodowicach pochodzi z 1220 roku. To był dokument biskupa krakowskiego, w którym Włodowice wymieniane są jako jedna z książęcych wsi. Pod koniec kolejnego wieku mają już prawa miejskie. I ten stan utrzymywał się przez 500 kolejnych lat.

Prawa miejskie zabrano Włodowicom na mocy ukazu cara z roku 1869. Zgodnie z dokumentem od 1 stycznia 1870 roku Włodowice stały się zwykłą osadą. To była zemsta za poparcie powstania styczniowego. Car odebrał Włodowicom to, co nadał im król - mówi obecny burmistrz Włodowic Adam Szmukier.

Starania o przywrócenie statusu miasta rozpoczęto po uroczystościach związanych z 800. rocznicą pojawienia się pierwszej wzmianki o Włodowicach. W 2021 roku przeprowadzono konsultacje społeczne i biorący w nich udział mieszkańcy zaakceptowali pomysł. Teraz, czyli od 1 stycznia 2023 roku, po 152 latach, Włodowice znowu są miastem.

W mieście gościli królowie

We Włodowicach znajdują się m.in. ruiny XVII-wiecznego pałacu. Wzniesiono go na miejscu modrzewiowego dworu, który spłonął w czasie najazdu szwedzkiego w 1655r. W pałacu gościli królowie: Jan III Sobieski i August III Sas.

Niedaleko pałacowych ruin stoi też, górujący nad okolicą, zabytkowy kościół z początku XVIII wieku. Ale parafię utworzono tam już w wieku XIV.

Włodowice leżą na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zaledwie kilka kilometrów od włodowickiego rynku znajdują się Skałki Rzędowickie. To zbudowane z wapieni ostańce i bloki skalne, bardzo popularne wśród amatorów wspinaczki.