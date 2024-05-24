Twoje fajne miasto. RMF FM w sobotę odwiedzi Bytom

RMF24

Piękne kamienice, dużo zieleni, industrialne zabytki, Opera Śląska, Polonia Bytom, a na terenach dawnej kopalni Rozbark raj dla miłośników wspinaczki i tańca - to wszystko jest w Bytomiu! W sobotę w godzinach 10-15 spotkacie nas na bytomskim rynku w ramach naszego cyklu Twoje fajne miasto w RMF FM.

Co przygotowaliśmy dla Was w Bytomiu?

Od godziny 10:00 do 15:00 na bytomskim rynku chcemy zapewnić Wam niezapomnianą rozrywkę. Jakie atrakcje przygotowaliśmy dla Was? Jest m.in. fotobudka, muzyka, gry, zabawy, strefa chillout, a także nasze radiowe serduszka i wiele gadżetów do zgarnięcia.

Relację z akcji w Bytomiu znajdziecie TUTAJ.

Zachwycająca architektura

Bytom obchodzi w tym roku jubileusz 770-lecia. Lokacji, czyli założenia miasta (i wydania związanego z tym aktu prawnego) na prawie magdeburskim dokonał w 1254 roku książę opolski Władysław. Z czasów średniowiecza zachował się układ urbanistyczny starego miasta z centralnie położonym rynkiem, z prostokątnie wychodzącymi ulicami z każdego narożnika, a także z usytuowanym przed lokacją kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Kiedy pytamy mieszkańców o to, co podoba im się w Bytomiu, mówią, że piękne kamienice.

To unikat na miarę europejską. Urodę tych kamienic widać teraz po remoncie. Każda kamienica jest inna. Wiadomo, że jest dużo zniszczonych obiektów, ale remontują teraz kamienice, jest coraz ładniej - mówią mieszkańcy.

Park Kachla, Żabie Doły, rezerwat Segiet - czyli dużo zieleni

Wśród ulubionych miejsc w Bytomiu mieszkańcy bardzo często wymieniają Park Miejski im. F. Kachla. Znajduje się on tuż obok urzędu miejskiego.

Budowę parku rozpoczęto w połowie XIX wieku, kiedy w miarę rozwoju przemysłu, zaistniała potrzeba tworzenia terenów zielonych - czytamy na tablicy przy wejściu do parku. Utworzono go na terenie mocno zdewastowanym przez eksploatację górniczą.

Na terenie parku w latach 1898-1957 działał pierwszy na Górnym Śląsku ogród zoologiczny, który został zamknięty po utworzeniu zoo w Chorzowie. W bytomskim parku miejskim pozostały jednak przez pewien czas niedźwiedzie. Na pamiątkę istnienia wybiegu dla zwierząt, w parku postawiono rzeźbę przedstawiającą bawiące się niedźwiadki. Dziś znajduje się tam kawiarnia.

Poza Parkiem Kachla bytomianie zachęcają do odwiedzenia Żabich Dołów - zespołu krajobrazowo-przyrodniczego na granicy z Chorzowem i Piekarami Śląskimi oraz rezerwatu przyrody Segiet na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór.

Hokejowe mistrzynie Polski są z Bytomia!

Hokeistki Polonii Bytom są nie do pokonania. W marcu zdobyły trzynasty w historii, a dziewiąty z rzędu tytuł mistrzyń Polski. Od początku w klubie gra bytomianka Patrycja Sfora.

Mieszkam ok. 200 metrów od lodowiska i od dziecka chodziłam na mecze. Chodziłam też do klasy o profilu hokejowym z chłopakami, ale wtedy tylko oni grali w hokeja, a ja im kibicowałam i marzyłam, żeby grać. W Polsce nie było wtedy kobiecych drużyn. Kiedy w Bytomiu powstała taka drużyna, przyszłam na pierwszy trening i zostałam - wspomina zawodniczka.

Dodaje, że Bytom ma bardzo bogate tradycje hokejowe. Tutaj na osiedlu chyba każdy grał kiedyś w hokeja albo ma w rodzinie kogoś, kto grał w hokeja - mówi Patrycja Sfora.

Wspinaczka i taniec na terenach po dawnej kopalni Rozbark

Bytomska kopalnia Rozbark działała przez ponad 140 lat. Zakończyła wydobycie w 2004 roku. Szyby zostały rozebrane, ale zachowały się niektóre ceglane budynki. W zabytkowej cechowni od 10 lat działa Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Tworzy on przede wszystkim spektakle taneczne, uczestniczy w międzynarodowych projektach artystycznych, prowadzi zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Tuż obok w postindustrialnych przestrzeniach funkcjonuje Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa. To jeden z najnowocześniejszych obiektów wspinaczkowych w Europie.

Jesteśmy obiektem, który skupia wszystkie trzy dyscypliny wspinaczkowe, rozgrywane obecnie na zawodach czyli: prowadzenie, bouldering oraz speed climbing. Jesteśmy otwarci nie tylko dla zawodników, ale dla każdego - mówi Jarosław Kopacz, routesetter, czyli osoba zajmująca się komponowanie dróg wspinaczkowych na sztucznych ścianach.

W Skarpie trenują także uczniowie klas o profilu wspinaczka sportowa ze Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu.

Blisko rok temu oddana została do użytku największa zewnętrzna ściana wspinaczkowa w Polsce. Konstrukcja ma ponad 20 metrów wysokości, a z jej szczytu można podziwiać panoramę Bytomia.

Zabytki postindustrialne

Ze wspinaczkowej ściany na terenach dawnej kopalni bez trudu można dostrzec inne postindustrialne tereny, które czekają na swoje nowe życie: Elektrociepłownię Szombierki i Szyb Krystyna.

EC Szombierki nazywana jest "katedrą" industrialu. Budowla ma ponad 100 lat. Została zaprojektowana przez sławnych architektów, Georga i Emila Zillmannów, którzy są również autorami projektów m.in. zabytkowego osiedla Nikiszowiec w Katowicach. Zabytek niszczał przez wiele lat. Dwa lata temu EC Szombierki kupiła Grupa Arche, która planuje rewitalizację obiektu.

Szansę na rewitalizację ma też Szyb Krystyna - obiekt z 1929 roku. Właściciel złożył już wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych do zagospodarowania i zabezpieczenia szybu.

Uczniowie mają marzenie - radiowęzeł w SP nr 51

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu mają marzenie - chcą mieć szkolny radiowęzeł, który ułatwi im komunikację i urozmaici szkolną codzienność. Na realizację marzeń brakuje jednak pieniędzy. W sobotę ekipa z SP 51 będzie z nami na bytomskim rynku.