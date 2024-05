Rynek w Bytomiu jest dziś żółto-niebieski! Właśnie ruszyliśmy z akcją Twoje fajne miasto. Atrakcji jak zawsze jest mnóstwo - muzyka, gry, zabawy, strefa chillout, fotobudka, a także wiele gadżetów do zgarnięcia.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Bytom to drugie miasto, które odwiedził w tym roku RMF FM. W minioną sobotę, 18 maja, gościliśmy w Rawiczu.

Co przygotowaliśmy dla Was w Bytomiu?

Od godziny 10:00 do 15:00 na bytomskim rynku chcemy zapewnić Wam niezapomnianą rozrywkę. Jakie atrakcje przygotowaliśmy dla Was? Jest m.in. fotobudka, muzyka, gry, zabawy, strefa chillout, a także nasze radiowe serduszka i wiele gadżetów do zgarnięcia.

Chcielibyście zobaczyć, jak na żywo powstają Fakty RMF FM? Zajrzeć do wnętrza wozu satelitarnego? A może porozmawiać z naszymi reporterami? Zapraszamy!

W Bytomiu czekają na Was dwie nasze dziennikarki: Anna Kropaczek i Agata Nurek (rodowita bytomianka!). Reporterki RMF FM zapraszają na żółtą kanapę gości, którzy zabiorą Was w niezwykłą podróż po Bytomiu, pokazując jego sekrety i opowiadając historie, których nie znajdziecie w żadnym przewodniku.

O Bytomiu

Bytom obchodzi w tym roku jubileusz 770-lecia. Lokacji, czyli założenia miasta (i wydania związanego z tym aktu prawnego) na prawie magdeburskim dokonał w 1254 roku książę opolski Władysław. Z czasów średniowiecza zachował się układ urbanistyczny starego miasta z centralnie położonym rynkiem, z prostokątnie wychodzącymi ulicami z każdego narożnika, a także z usytuowanym przed lokacją kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Kiedy pytamy mieszkańców o to, co podoba im się w Bytomiu, mówią, że piękne kamienice.

To unikat na miarę europejską. Urodę tych kamienic widać teraz po remoncie. Każda kamienica jest inna. Wiadomo, że jest dużo zniszczonych obiektów, ale remontują teraz kamienice, jest coraz ładniej - mówią mieszkańcy.

Więcej informacji o tym niezwykłym mieście znajdziecie TUTAJ.

Uczniowie mają marzenie - radiowęzeł w SP nr 51

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu mają marzenie - chcą mieć szkolny radiowęzeł, który ułatwi im komunikację i urozmaici szkolną codzienność. Na realizację marzeń brakuje jednak pieniędzy. W sobotę ekipa z SP 51 będzie z nami na bytomskim rynku.